Příští rok bude loterie, proto letošní sezonu nevzdáváme, říká inženýr Haasu

Inženýr stáje Haas Jonathan Heal prozradil, proč se americký tým stále soustředí na vývoj letošního vozu, přestože se již blíží příchod nových technických pravidel.
Před letoškem mnozí očekávali, že týmy, které nebudou v určité fázi sezony bojovat o přední pozice, raději ročník 2025 vypustí, aby se mohly plně soustředit na příští rok, kdy se slova ujmou nová technická pravidla.
Deset závodů před koncem sezony 2025 tomu však situace v F1 úplně neodpovídá, když jediný tým, který otevřeně přestal vyvíjet aktuální vůz, je Alpine. Prakticky všechny ostatní týmy se i nadále snaží zrychlovat, a je jedno, zda se jedná o vedoucí McLaren, či třeba často trápící se Aston Martin.
Přední inženýr stáje Haas Jonathan Heal v tomto kontextu promluvil o tom, proč tomu tak z jeho pohledu je.
„Někdy je lepší bojovat o pozice v šampionátu v aktuální sezoně než v té příští,“ uvedl Heal, jehož slova cituje web RacingNews365..
„Příští rok bude z mnoha důvodů loterií – motory a podobné věci. Proto je pro nás důležité uspět už letos,“ poznamenal dále zástupce stáje Haas, které sice v Poháru konstruktérů patří až devátá pozice, avšak její manko – jak výkonnostní, tak bodové – na konkurenci není velké.
Vyrovnaný střed pole
Po 14 závodech letošní sezony dělí šestý tým v pořadí, kterým je s 52 body Aston Martin, a devátý Haas pouze 17 bodů.
„Jedna desetina sekundy může znamenat pět míst na startovním roštu. Letos je to tedy mnohem složitější. I jedna desetina sekundy může mít velký vliv na to, kde se budeme pohybovat,“ dodal Heal s tím, že Haas do konce sezony ještě plánuje nasadit významnější upgrade.