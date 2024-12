Příští pilotka F1 bude vstup do seriálu potřebovat více času, soudí vítězka F1 Academy

Od chvíle, kdy se žena zúčastnila závodu F1, uplyne za necelé dva roky již 50 let.

A ačkoliv je nyní hned několik iniciativ, které ženy v závodění podporují, lze očekávat, že bude ještě nějaký čas trvat, než nějaká pilotka naváže na Italku Lellu Lombardiovou, která dokonce dokázala v F1 bodovat.

Velké ambice má v tomto směru Abbi Pullingová, která letos jednoznačně ovládla dívčí šampionát F1 Academy, jehož závody se odehrávají v kulisách velkých cen.

Jednadvacetiletá pilotka, která je součástí juniorského programu stáje Alpine, nicméně tvrdí, že příští jezdkyně F1 nejspíš nebude tak mladá, jako je většina současných nováčků, kterým mnohdy není ani 21 let.

„Stále se snažím dostat do formule 1, ale myslím si, že pokud to nějaká žena dokáže, nebude to vstup ve stylu sedmnáctiletého Maxe Verstappena,“ uvedla Pullingová v rozhovoru pro agenturu Reuters.

„Šestnáctiletá dívka by ani nebyla dost silná na to, aby řídila vůz formule 2. Taková je krutá realita. Jen pro vyspělejší ženu bude reálné řídit tento vůz a bojovat o příležitost dostat se do formule 1. Až uvidíme ženu ve formuli 1, bude starší. Řekla bych, že jí bude kolem dvaceti let,“ je přesvědčena jezdkyně, kterou v roce 2025 čeká v působení v ostrovním šampionátu GB3, který je pokračovatelem tehdejší britské F3.

Pullingová zároveň brání existenci projektů, jako je F1 Academy či bývalý šampionát W Series, a to v kontextu toho, že někteří tyto seriály kritizují, jelikož se soustředí výhradně na ženy.

„Chlapci začínají s testy ve 14 a pak se účastní italské či německé F4, což samo o sobě stojí milion (euro, pozn. red.), a to jim je 15 nebo 16 let. Takovému šampionátu se věnují dva roky a pak míří do FRECA (seriál evropské regionální formule) či do GB3. Do toho absolvují 30-40 testovacích dnů... Kdybych si to mohla dovolit, tak s nimi také závodím. V takové situaci jsem ale nebyla,“ popsala Britka, která v minulosti dokázala vyhrát i závod britské F4 a působila i ve W Series.

„A právě proto je F1 Academy důležitá. Nemělo by to tak být, ale je to tak. To je smutná realita. Doufám, že tu zůstane ještě hodně dlouho a bude dál dávat příležitosti dívkám, které jsou v mé situaci a nedokázaly by se jinak prosadit,“ dodala Pullingová, která je přesvědčena, že by bez dívčích seriálů již nemohla pokračovat v kariéře na takové úrovni.