Příští dva závody jsou pro mě důležité. Nikoliv však kvůli udržení sedačky v Red Bullu, tvrdí Pérez

Sergio Pérez momentálně v F1 neprožívá své nejúspěšnější období. Do sezony sice vstoupil dobře, ale v posledních šesti závodech získal pouhých 15 bodů. Zatímco jeho kolega Max Verstappen během té doby navýšil náskok v šampionátu, Mexičan se propadl na průběžnou šestou pozici.

A i když Pérez na začátku června podepsal novou dvouletou smlouvu, média začínají spekulovat, že kvůli posledním výsledkům nemá nic jistého a že může být nahrazen.

Existovat má i výkonnostní klauzule, podle níž může být Pérez propuštěn, pokud by před letní přestávkou za Verstappenem v rámci šampionátu příliš zaostával.

Vše umocnilo i Pérezovo prohlášení, který se nechal slyšet, že pro něj budou příští dva závody (v Maďarsku a v Belgii, tedy poslední dva před přestávkou) velmi důležité.

Zkušený závodník však nyní odmítl, že by tím narážel na možnost konce spolupráce s Red Bullem.

„Samozřejmě nemohu mluvit o své smlouvě, ale s tím to nijak nesouvisí. Řekl jsem jen, že následující dva závody jsou pro mě velmi důležité. Chci jet na dovolenou s dobrou náladou a myslím, že je dobré, aby i strana mé garáže odjela v dobré náladě. O ničem jiném jsem nemluvil,“ prohlásil v Maďarsku Pérez, kterého cituje Autosport.

„Jsem plně soustředěný na to, abych plně dosáhl svého cíle. Budu zde i příští rok, v tom se nic nemění,“ uvedl mexický závodník, který tím odmítl spekulace, že by bylo jeho místo u Red Bullu ohroženo.

„Nepodával jsem stoprocentní výkony, a to především kvůli okolnostem, kdy jsem se dostal do náročných situací. Samozřejmě za to nesu zodpovědnost, ale bylo tam také hodně dalších okolností,“ řekl Pérez ke svým výsledkům v posledních týdnech a jako příklad přidal závod v Silverstone.

„Pátek jsme měli opravdu dobrý, ale následně jsem v Silverstone pokazil kvalifikaci, takže to byla moje vina. V závodě to pak bylo o strategii, která nám nevyšla,“ kontaktoval pilot Red Bullu.