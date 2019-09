Příště budu držet zobák, říká Leclerc o Singapuru

Leclerc sice po závodě vychladl, ale během závodu byl pořádně naštvaný. Monačan je znám tím, že se z každé chyby snaží poučit. A jako chybu vnímá i svou rádiovou komunikaci ze Singapuru.

„Myslím, že moje reakce byla za hranou,“ řekl Leclerc. „Ukazuje to, že se musím stále hodně učit

„V této situaci to bylo úplně zbytečné. Tým udělal správnou věc. Skončili jsme první a druhý. S jinou strategií bychom takto neskončili a to je to nejdůležitější.“

„Musím se určitě hodně učit a hodně se zlepšit, aby se to v budoucnu už neopakovalo.“

Na dotaz, zda se bude Leclerc snažit udržet své myšlenky pro sebe a nemačkat tlačítko pro týmové rádio, reagoval jezdec Ferrari, že „je to cíl“.

„V autě je to vždy velmi obtížné. Je tam spousta adrenalinu. Probudím se ráno a myslím na vítězství, jdu spát a přemýšlím o vítězství, takže někdy to může bý těžké.“

„V těchto situacích se musím více ovládat a – jak to říct zdvořile ... prostě držet zobák! Poučím se z toho a pokusím se, aby se to už neopakovalo.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek