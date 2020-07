Přišlo to bez varování, říká Räikkönen o uvolněném kole [+video]

Alfa Romeo na tom není úplně nejlépe. V kvalifikaci meziročně tým zpomalil nejvíce ze všech – o 1,119 sekundy. Z chaotického závodu si ale zásluhou Giovinazziho odnesl dva body.

Výsledek mohl být možná ještě lepší. Icemanovi se ale v průběhu závodu uvolnilo kolo.

Räikkönen po závodě uvedl, že rychlost v závodě byla lepší a celkově to vypadalo dobře. „Načasování prvního safety caru nás stálo místa, ale stále jsme byli v dobré pozici a s novými pneumatikami jsem mohl bojovat o několik bodů. Bohužel jsme pak museli odstoupit. Problém přišel nečekaně. Nedostal jsem žádné varování, že se to stane. Budeme muset prozkoumat, co se stalo.“

Alfa Romeo dostala za incident pokutu 5 000 euro. Pozitivem ale je, že Giovinazzi dojel na bodech.

„S dnešním výsledkem jsem opravdu spokojený,“ řekl Ital. „Dostat se na body bylo po naší obtížné kvalifikaci maximum, co jsme mohli udělat. Závod nebyl snadný, na začátku jsme trochu bojovali, ale v průběhu závodu jsme byli silnější. Samozřejmě, v takovém chaotickém závodě potřebujete i trochu štěstí, ale byli jsme připraveni chytit jakoukoliv šanci oběma rukama.“

Foto: Getty Images