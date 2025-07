Příšerný závod, hodnotí pátý Verstappen

Verstappen se rozhodl v sobotu snížit přítlak na zadním křídle, aby zmírnil problémy s nedotáčivostí, které jej trápily v pátečních trénincích. Díky tomu získal pole position před piloty McLarenu.

Verstappenovy plány pro závod ale zhatil déšť, který se na Silverstonu snášel před a v průběhu závodu. Kvůli nízkému přítlaku Verstappen nedokázal držet s mclareny tempo.

Při restartu po safety caru ve 21. kole ale doplatil na nedostatečně zahřáté pneumatiky a z druhého místa se roztočil. Následoval propad na konec první desítky, odkud se dokázal vrátit jen na konečné páté místo.

„Nebylo to snadné. Naše rychlost už od startu nebyla dobrá. Přetáčivé, nedotáčivé. Řekněme, že jsem se musel opravdu držet volantu, jinak bych byl častokrát v protisměru,“ řekl Verstappen pro Viaplay.

„Pak jsem se roztočil při restartu. Byl jsem pak v provozu, ale neměl jsem lepší rychlost než ti kolem mě. To byla moje rychlost a nebylo to dobré. Bylo to částečně kvůli nastavení křídel, ale celkově jsme byli za těchto podmínek s nízkou přilnavostí slabí. Příšerný závod.

„Předpověď počasí se přes noc rapidně změnila. Až do včera se mluvilo o drobném dešti dnes ráno s tím, že pak to bude v pohodě. A včera večer to najednou změnili na silný déšť. To se stává.

„Zároveň jsem neměl rychlost na to posunout se vpřed, což bylo trochu znepokojující. Ale udělali jsme správná rozhodnutí, zůstali jsme klidní, na přechodných pneumatikách zůstali na trati co nejdéle, což bylo také správné.

„Skončili jsme pátí, což je asi maximem, kterého jsme mohli dosáhnout po tom všem, co se nám v závodě stalo.“

Cunoda s kolem ztráty

S kolem ztráty na posledním, patnáctém místě dojel do cíle druhý pilot Red Bullu Júki Cunoda.