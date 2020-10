Přišel, odjel, poradil. Hülkenberg podle Greena významně ovlivnil vývoj nových dílů

„Některé z dílů, které jsme nasadili na vůz, byly přímým důsledkem jeho zpětné vazby v Silverstone,“ řekl Green o Hülkenbergovi pro Motorsport.com.

„Bylo to opravdu zajímavé. Jeho zpětná vazba po dnešním závodě (GP Eifelu, pozn. redakce) byla velmi zajímavá.“

„V Silverstonu zmínil věci, které by v autě rád změnil a jaký pocit má z auta a změn nastavení.“

„Provedli jsme tyto změny poté, co v Silverstonu neočekával, že se někdy vrátí do auta a bude s ním jezdit. Ale stalo se to, a my dostáváme zpětnou vazbu o vývoji, který jsme na voze uskutečnili. Bylo to opravdu zajímavé a důležité.“

Podle Greena právě změny, které tým provedl od Silverstonu, Hülkenbergovi zkomplikovaly „návrat“. Připomeňme, že do vozu usedl až v kvalifikaci.

„Změnám, o kterých mluvíme, se nemůžete přizpůsobit během čtyř kol, což je v podstatě to, co musel udělat v sobotu odpoledne. Měl čtyři rychlá kola a musel se přizpůsobit změnám, které jsme provedli.“

Green řekl, že Hülkenberg dokázal potvrdit, že tým učinil správná rozhodnutí.

„Stále na tom musíme pracovat. Myslím si však, že jsme udělali dobrý krok správným směrem. Je to všechno součástí zadního a předního zavěšení, které jsme provedli a které byly přímým důsledkem jeho řízení vozu v Silverstonu.“

„Spojili jsme všechny aktualizace, které jsme plánovali udělat, do jednoho významného vylepšení. Zahrnovalo to přední křídlo, přední brzdové kanálky, podlahu, bočnice zadního křídla a můžete vidět změny i v oblasti bočnic a karosérie. To je aerodynamická část. Hodně jsme pracovali také na vnitřních částech zadního zavěšení a na způsobu, jakým zavěšení funguje, abychom získali větší flexibilitu a více možností nastavení zadního zavěšení. Došlo také ke změně systému řízení. Všechny tyto aktualizace přišly mezi Mugellem a Ruskem.“