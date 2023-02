Přípravu Ocona na novou sezonu znepříjemnil respirační vir

Francouzský pilot Esteban Ocon bojoval během zimy s respiračním onemocněním, které ovlivnilo jeho fyzickou přípravu.

Zimní pauzu využívají jezdci F1 k tomu, aby si odpočinuli, ale zároveň i jako příležitost nabrat sílu a kondici před novou sezonou. Komplikacím v tomto směru před začátkem nového ročníku čelil Esteban Ocon z týmu Alpine, jehož tělo napadl respirační vir.

„Měsíc a půl jsem nebyl schopen vrátit se na úroveň, kterou jsem měl mít," vysvětlil Ocon při čtvrtečním představení nového vozu Alpine.

„Společně s mým týmem a trenéry jsme ale odvedli skvělou práci, abych se vrátil na úroveň kondice, kterou jsem měl v předchozím roce," uvedl 26letý Francouz s tím, že nyní již žádné potíže nepociťuje.

„Cítím se teď skvěle. Viry jsou nicméně velmi silné. Každý si musí dávat pozor,“ prohlásil závodník Alpine.

Ocon měl obavy

„Nějaké věci jsem během nemoci dělat mohl, ale například moje kardio zvládlo maximálně tempo chůze. Tak špatné to bylo,“ řekl Ocon.

„Docela jsme se báli, ale udělali jsme všechno pro to, abych se co nejrychleji zotavil a abych to přepnul do plného tréninkového režimu. Nicméně to trvalo dlouho, což nás znepokojovalo,“ dodal Francouz, kterého letos čeká 23 velkých cen.