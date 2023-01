Připojení selhalo. Je to show klaunů, vztekal se Verstappen po virtuálním Le Mans

Opakující se potíže s připojením zničily posádce Maxe Verstappena slibně rozjeté virtuální Le Mans. Nizozemský pilot se po odstoupení svého vozu esportové stáje Redline nevybíravě pustil do organizátorů.

Dvojnásobný mistr světa F1 se po startu závodu dostal do vedení a začal si s vozem #1 budovat náskok v čele pro sebe i své parťáky z posádky Jeffreyho Rietvelda, Luka Browninga a Dioga Pinta. Po sedmi hodinách už Verstappen kroužil první s více než minutovým náskokem.

Jenže poté se začaly projevovat problémy s připojením do platformy rFactor 2, kterou promotér pro oficiální virtuální čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans využívá. Verstappen byl náhle odpojen ze hry a po návratu se nacházel na sedmnáctém místě se ztrátou kola a půl.

Po dalších devadesáti minutách se problémy opakovaly a frustrovaný pilot stáje Red Bull odstoupil.

Již před tím bylo během sobotního odpoledne virtuální Le Mans dvakrát přerušeno červenými vlajkami. Poprvé se stalo, že simulátor nezvládl implementaci deště do závodu, podruhé poté herní servery napadli hackeři.

Závod poté pokračoval pouze na suchu a Verstappen se na Twitchi ostře pustil od organizátorů.

„Nejsou schopni ani kontrolovat svoji vlastní hru,“ rozpovídal se Nizozemec.

„Tohle se mi stalo už potřetí, že jsem byl za jízdy vyhozen ze hry. A je to naposledy, co jsem do toho šel, protože jaký to má význam?“

Naštvaný Max Verstappen odstupuje ze závodu:

„Připravujete se pět měsíců na vítězství v šampionátu, který vedete, snažíte se vyhrát tenhle závod po měsících příprav a oni (organizátoři) to řídí tímhle stylem.“

„Dvakrát jsme měli červené vlajky, zrušil se déšť, protože by to hra už nemusela zvládnout, a navíc jsou pořád všichni odpojováni. A když se to v jednom z těch případů stalo nám, tak s tím organizátoři ani nic nedělali, protože se jim to vlastně hodilo, že se odpojí někdo další.“

„Upřímně, je to vtip. Tohle ani nemůžete nazývat oficiální událostí, je to show klaunů. Bylo nakonec lepší prostě odstoupit.“

Tým Redline nakonec virtuální Le Mans vyhrál, ale se sesterským vozem #2, v jehož posádce figurovali též Felipe Drugovich a Felix Rosenqvist.

Šestnácté místo obsadil slovenský tým ARC Bratislava, který pro závod angažoval i Tomáše Engeho.

Ve třídě GTE vyhrál tým R8G Esports s vozem Ferrari 488 GTE #888.