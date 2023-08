Prioritou Williamsu je budoucnost, nikoliv zrychlování letošního vozu o pár tisícín, říká Vowles

Šéf Williamsu James Vowles tvrdí, že raději bude investovat do budoucnosti, než by jím vedený tým usiloval o nicotné zrychlení letošního vozu.

James Vowles se stal týmovým šéfem Williamsu letos těsně před začátkem sezony poté, co po dlouhých letech opustil Mercedes, kde zastával roli hlavního stratéga.

S průběhem letošního ročníku může být Williams relativně spokojen. Po 12 závodech mu totiž v průběžném hodnocení týmů patří sedmá příčka – vloni přitom stáj z Grove skončila na posledním desátém místě.

Boss Williamsu nicméně tvrdí, že letošní výsledky pro něj nejsou hlavní prioritou. Tou má být střednědobá budoucnost.

„Na letošní rok se neorientuji. Dokonce ani na ten příští. Mým zájmem je nastavit struktury a systémy pro roky 2025, 2026 a další,“ vysvětlil Vowles, kterého cituje Autosport.

„Pokud obětujete byť jen malý kousek toho, co se týká budoucnosti, děláte špatnou věc,“ je přesvědčen 44letý inženýr.

Pro Williams je orientace na budoucnost něčím novým. Řadu let se totiž britský tým soustředil především na to, aby překlenul náročnou současnost. To se však v roce 2020 s příchodem nového vlastníka, investiční skupiny Dorilton, začalo měnit a Vowles v tom chce pokračovat.

„Tento tým se už mnoho let umí velmi dobře soustředit na přítomnost. A přítomnost vás činí dobrými jen na velmi krátký okamžik, pak se vrátíte zpět,“ upozornil Vowles.

„Berte to jako trénink pro vytrvalostní běh. Tento trénink se vám vyplatí, i když na dva týdny přestanete běhat, pořád vám forma vydrží. Když děláte sprinty, tak po určitou dobu budete ve sprintech naprosto úžasní. Když ale přestanete, stejně rychle to opadne. Jde nám proto o nastavení dlouhodobé výkonnosti.“

Navzdory dlouhodobé strategii však Williams nemíní vzdávat ani letošní sezonu. Především v Monze, či v Las Vegas, tedy na tratích, na kterých se jezdí s nízkým přítlakem, by vůz britské stáje mohl být konkurenceschopný, čehož chtějí v Grove přirozeně využít.

„S vozem, který máme, se během závodních víkendů vždy budeme snažit, abychom dosáhli na každý možný bod. To se nevylučuje. Co se ale vylučuje, tak to je volba mezi zrychlením vozu byť jen o tisícinu, nebo investicí do budoucna. Tady je zcela jasné, kterou cestou se vydat,“ dodal Vowles.