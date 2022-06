Prioritou Russella je porazit Hamiltona, myslí si Villeneuve

„Teď už má zkušenosti a má za sebou několik let ježdění se špatnými vozy, s obtížnými vozy,“ řekll Villeneuve v nejnovějším podcastu F1 Nation.

Lewis Hamilton získal v Kanadě pódium, ale Russell má stále náskok 34 bodů.

„Nevadí mu obtížný Mercedes, který poskakuje. Jediné, na čem mu záleží, je porazit Lewise. Od začátku věděl, že to není auto na vítězství v šampionátu. Pokud porazí Lewise, dosáhne kariérního úspěchu. To je jediné, na čem mu záleží.“

„A také platí, že oba jsou Britové. Když porazí Lewise, udělá si jméno.“

Hamilton vybojoval šest ze svých sedmi titulů mistra světa s Mercedesem a Villeneuve tvrdí, a není to poprvé, že síla a dominance stříbrných šípů byla hlavním faktorem – stejně jako tomu bylo u Michaela Schumachera s Ferrari.

„Je to šílené, oba tito jezdci měli roky v nejlepším autě bez konkurence,“ tvrdí Villeneuve.

Podle Villeneuva by měli Senna a Prost také sedm titulů, kdyby neměli silné týmové kolegy (respektive oba také jezdili společně v jednom týmu). „Lewis měl Rosberga rok, a pak to Rosberg prostě vzdal. A jak to dopadlo?“