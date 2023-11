Prioritou je pro mě nyní výhra v Indy 500, tvrdí po úspěšném testu s McLarenem O’Ward

V úterý se na okruhu v Abú Dhabí uskutečnil tradiční posezonní test, kterého se vedle aktivních pilotů F1 zúčastnili také testovací a rezervní jezdci z řad mladíků.

Jedním z nich byl i Patricio O’Ward, který usedl za volant McLarenu. Čtyřiadvacetiletý pilot z Mexika, jenž jinak barvy britské stáje hájí v zámořském seriálu IndyCar, se v testu rozhodně neztratil, když odjel více než 100 kol a zajel druhý nejrychlejší čas dne. Na vítězného Estabana Ocona ztratil jen něco přes čtvrt sekundy.

Není proto divu, že O’Ward cítí šanci na to, aby se dostal do F1.

„Určitě ano. Pokaždé, když absolvujete více tréninků či testů, získáte tím více času v autě. Také to znamená, že vám někdo věří a dává vám příležitost být připraven, pokud by se ty dveře otevřely,“ uvedl mexický pilot, kterého cituje Autosport.

Ačkoliv by se O’Ward pochopitelně chtěl brzy stát plnohodnotným pilotem F1, uvědomuje si, že to momentálně není na pořadu dne, takže se soustředí na své angažmá ve Spojených státech, kde letos v seriálu IndyCar obsadil celkovou čtvrtou pozici.

„Plně se soustředím na to, co musím udělat v IndyCar, protože chci pro McLaren vyhrát indy 500. Pokud bych se pak dostal do F1, bylo by to trochu jako příběh Popelky, pokud bych tam byl uchazečem o přední příčky a nejezdil tam pouze pro zábavu,“ nechal se slyšet O’Ward.

Mexičan ke svému testu s vozem v F1 dále řekl:

„Myslím, že jsem byl poměrně blízko limitu. Je tam ještě rezerva, ale dosáhl jsem hezkého umístění. Ujel jsem přes sto kol a musím říct, že můj krk je opravdu šampion, jsem na to pyšný. Ani nevíte, kolik práce jsem na svém krku za poslední dva roky odvedl. Ničil jsem ho den co den, abych vydržel to, čeho jsou tato auta schopna.“