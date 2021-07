Přinesou nové vozy těsnější závodění? Hned to nebude, myslí si Tombazis

„Očekáváme, že uvidíme těsnější závodění, ale možná ne hned od prvního závodu, protože někdo možná pochopí nová pravidla správně a někdo špatně,“ řekl technický ředitel FIA Nikolas Tombazis.

„Nejde ani tak o skutečné předjíždění, ale o to, jak těsně závodí – tedy schopnost sledovat se navzájem, bojovat spolu v průběhu závodu. O to jsme se snažili, hlavně působením na aerodynamiku.“

„Je to začátek nové cesty, nové filozofie, nové kultury, kde závodní vlastnosti těchto vozů budou mít zásadní význam pro budoucnost F1,“ řekl Ross Brawn.

„A proč to děláme? Děláme to proto, že chceme fanoušky bavit, chceme je zaujmout a chceme, aby do tohoto sportu přišli noví fanoušci. Je to jedinečná nová kapitola našeho sportu. A tato pravidla se vyvinula tak, aby se F1 stala absolutně nejlepší závodní podívanou a aby se náš sport dostal do popředí světové kultury a zábavy.“