Přinese nový kalendář překvapivé návraty? Ve hře může být Německo a Portugalsko

Podle šéfa formule 1 bude červenec, srpen a začátek září patřit evropským závodům, září, říjen a listopad pak závodům v Eurasii, Asii a Americe a konec proběhne v Perském zálivu.

Podle současného plánu by sezóna mohla začít v červenci v Rakousku. Je otázkou, zda se pak půjde více méně podle původního kalendáře – Velká Británie, Maďarsko, Belgie,... který bude doplněn o některé odložené závody, nebo bude kalendář zcela pozměněn.

Existuje také spíše malá možnost, že by do kalendáře mohly přibýt některé závody, které v něm původně vůbec nebyly. O slovo se přihlásila Imola, ale Itálie aktuálně není zemí, kde by bylo možné něco pořádat a to ani za zavřenými dveřmi.

Další možností je Portugalsko. Portimão nedávno získalo licenci, se kterou může pořádat závod F1 a má plán na uspořádání závodu v současné situaci.

Na druhou stranu situace v zemi stále není úplně pozitivní. Portugalsko, které je podobně velké jako Česká republika, hlásí přes 24 tisíc případů. Situace se ale v posledních dnech začala zlepšovat.

Dalším navrátilcem může být Německo. Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že Hockenheimrin hraje roli v „myšlenkách stratégů formule 1“.

Ředitele okruhu Jorna Teskeho to pobavilo. Čelí nyní spršce dotazů od médií. Jak se ale říká, na každém šprochu pravdy trochu a tady to platí také.

„Mohu potvrdit, že vedeme rozhovory,“ řekl pro Motorsport Total. „Byli jsme a občas jsme s našimi kolegy z formule 1 v kontaktu. Po tolika letech partnerství je docela normální se ptát, jaký je daný stav.“

Teske uvedl, že proběhly počáteční rozhovory, ale nebyla projednána případná data nebo smluvní podmínky. Stále je to ve fázi „oťukávání“.

Hockenheimring se rozhodně nebrání možnosti uspořádat závod, ale muselo by to být v souladu s nařízeními v Německu.

Tese si také uvědomuje, že závod by musel být bez diváků, což by znamenalo, že by byl okruh bez klíčového zdroje příjmů z prodeje vstupenek. Muselo by se tak jednat o finanční stránce věci. A právě Německo na tom nebylo dobře už před krizí.

Vloni se tam jel závod jen díky jednorázové podpoře Mercedesu. Pro další léta žádné diskuse o dalších závodech neprobíhaly. Změní to koronavirus? Uvidíme...

Foto: Activepictures / Jiří Křenek