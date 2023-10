Příloha číslo 5. Mohou týmy použít pravidla o pohonných jednotkách a zabránit Andrettimu ve vstupu?

Andretti-Cadillac se snaží vstoupit do F1. Náročnou kontrolou FIA prošel, ale nyní se musí dohodnout s F1.

Týmy dalšího hráče na hřišti nechtějí. Mají k tomu vážné důvody – třeba nedostatek místa na některých okruzích. Ve skutečnosti jde ale samozřejmě o peníze. Rozdělit dort na 11 dílů místo 10 znamená, že jsou jednotlivé díly menší. Oním dortem jsou peníze z komerčních práv. Současné dohody přinášejí dodatečný dezert v podobě 200 milionů dolarů, které se rozdělí mezi všech 10 týmů, ale jde o jednorázový zákusek, který se sní. Dort jako takový se ale krájí každý rok.

Andretti má na své straně evropskou legislativu a musí to být F1, která přinese relevantní argumenty, proč Andrettiho odmítnout.

Pohonné jednotky

Vůz formule 1 potřebuje pohonnou jednotku. Tým může být současně výrobce, nebo se může s nějakým výrobcem dohodnout a kupovat jeho pohonné jednotky. Andretti se spojil s Cadillacem, což je značka General Motors. Cadillac by si v budoucnu chtěl vyrábět pohonné jednotky sám, ale samozřejmě to nestihne v roce 2025 a ani v roce 2026.

V současné době nemá Andretti dohodu s žádným výrobcem. Měl sice opci s Alpine, ale ta vypršela.

Pokud se nějaký tým nedokáže dohodnout s žádným z výrobců, zasáhne FIA. V pravidlech na to má dokonce vzoreček, ale ve skutečnosti je to jendoduché – FIA to přikáže výrobci, který dodává nejmenšímu počtu týmů. Jsme tak zpět u Alpine. Pokud by bylo více výrobců, kteří dodávají stejnému nejnižšímu počtu týmů, může rozhodnout los. Jsou ale jen pravidla. Přednost mají samozřejmě jednání a nikoliv příkazy.

V roce 2026 bude situace trochu odlišná. Jednomu týmu bude dodávat také Honda (Aston Martin) a Audi (vlastní tým). Německého výrobce si ale můžeme odmyslet, protože jako nový dodavatel má v pravidlech pro rok 2026 výjimku.

Pane Andretti, ten váš partner, nevyrábí on auta?

Andretti chtěl koupit některý z týmů, ale nepochodil. Poté chtěl vstoupit sám, ale někteří mu radili, aby se raději dohodl s některou z automobilek. Výrobci a koncerny mají přece jen i více prostředků.

Nyní se Andrettimu může dohoda s General Motors paradoxně vymstít. Podle Motorsport Total se už za zavřenými dveřmi jednalo o příloze číslo 5 pravidel pro rok 2026. Příloha na pěti stranách upravuje „dodávky pohonných jednotek, paliva a oleje pro roky 2026 až 2030.“

V článcích (1.3.5 a 1.3.6) je stručně řečeno uvedeno, že zákazník nesmí mít uzavřenou sponzorskou dohodu s žádným subjektem, který by konkuroval hlavním činnostem výrobce, pokud s tím výrobce vyloženě nesouhlasí.

Jinými slovy platí, že Alpine (a ani nikdo jiný) teoreticky nemusí poslechnout FIA a dodávat Andrettimu, protože ten má dohodu s Cadillacem potažmo General Motors, což jsou také výrobci aut a tedy konkurent Alpine.

Taková je alespoň pro Andrettiho nepříznivá interpretace pravidel, se kterou podle Motorsport Total pracují nyní i týmy.

Podle FIA je to ale nesmysl, protože mnohem větší váhu má jiný článek, který popisuje výše zmíněný vzoreček, a pokud FIA před 1. červnem vyzve dodavatele, aby od dalšího roku dodával pohonné jednotky, tak to tak musí udělat. Konec konců příloha 5 vznikla kvůli tomu, aby týmům usnadnila sehnání pohonné jednotky a ne aby jim v tom bránila. To, k čemu byly body 1.3.5 a 1.3.6 v duchu předpisů vytvořeny, byla zcela jiná konstelace, a sice zabránit tomu, aby automobilová značka, jako je třeba Alfa Romeo, vstoupila do F1 jako pouhý sponzor bez záměru vyrábět motor, a pak prostřednictvím FIA nutila konkurenta, aby ji dodával své pohonné jednotky.

Andretti chce být na startovním roštu ideálně už v roce 2025. Jednání s F1 ale zřejmě nebudou lehká a ani krátká.