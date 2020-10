Příliš jsem riskoval, uznal Vettel

Vettelův závod už v úvodu ovlivnil smyk, který dostal v 11. kole při pokusu předjet v první zatáčce Antonia Giovinazziho. Vettel se se svým ferrari roztočil na brzdách a poškodil si pneumatiky. Po závodě Vettel přiznal, že až příliš riskoval.

„Ztratili jsme pozici proti Alfě a pak jsme se zasekli. Bylo velmi, velmi těžké předjet a velmi obtížné i jet za ním. Získával jsem opravdu až v úplně poslední části rovinky. Když jsem za ním kličkoval, ztratil jsem kontrolu nad autem. Musím se na to znovu podívat, ale zřejmě jsem až příliš riskoval,“ řekl Vettel.

Během safety caru se Ferrari rozhodlo povolat Vettela do boxů pro nové měkké pneumatik, ani s nimi se ale nedokázal dostat před Giovinazziho a získat bod.

„Se safety carem byla šance na body, ale nevyšlo to. Myslím, že jsme byli trochu rychlejší, ale bylo to velmi zrádné. Není to první závod, kde jsme zůstali zaseknutí. Škoda, že jsme si neodvezli žádné body.“

Leclerc se propadl

Na čtvrté místo z kvalifikace nedokázal v závodě navázat druhý pilot Ferrari Charles Leclerc. Přesto dokázal dojet na sedmé pozici a získat body.

„Sedmé místo je maximem, kterého jsme dnes mohli dosáhnout. Na měkké sadě jsme se na začátku velmi trápili, což ovlivnilo náš závod,“ řekl Leclerc.

„Hodně se drolily pneumatiky, takže jsme byli velmi pomalí a přišli o hodně pozic. Rozhodli jsme se pro strategii dvou zastávek, která podle mě byla správná. Zatím nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale každým malým krokem jdeme správným směrem, a to je to, co potřebujeme.“