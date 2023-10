Příliš horká sedačka Astonu Martin? Na vyřešení problému pracujeme, hlásí tým

Během GP Kataru trápila Fernanda Alonsa příliš horká sedačka jeho vozu. Nebylo to přitom poprvé, kdy Španěl tomuto problému v letošní sezoně čelil.

Řada jezdců měla během uplynulé GP Kataru problém s příliš velkou teplotou. Pilot Williamsu Logan Sargeant dokonce musel odstoupit, ale potíže hlásili i další závodníci.

Nepříjemnost potkala i Fernanda Alonsa, jenž si během závodu stěžoval na příliš horkou sedačku svého vozu. Situace dokonce zašla tak daleko, že Španěl svůj tým požádal, aby mechanici během zastávky do oblasti kolem sedačky vylili vodu a pomohli ji tak zchladit.

Aston Martin sice tento požadavek nevyslyšel, ale i tak bude hledat řešení, aby se podobná situace již neopakovala. Alonso si totiž na tento problém nestěžoval poprvé.

„Ano, je to pravda. Hlásil nám to už několikrát,“ přiznal šéf Astonu Martin Mike Krack, kterého cituje web Motorsport.com.

„Pracovali jsme na tom, není to tak, že bychom nic neudělali. Tentokrát ale byly podmínky ještě o úroveň extrémnější. Myslím, že nejsme daleko od toho, abychom používali klimatizaci, pokud by se to mělo opakovat,“ uvedl Krack, který zároveň vysvětlil, proč je sedačka vozu Aston Martin AMR23 někdy až příliš horká.

„Poblíž ní se nachází vedení hydrauliky, a stejně tak pohonná jednotka. Vše se zahřívá, takže se od toho snažíte sedačku odizolovat. Na druhou stranu nechcete mít žádné aktivní chlazení, protože to by jen zvýšilo váhu,“ dodal Lucemburčan.

Vedro jako během příprav na Dakar

Podle Alonsa se problém objevil již v 15. kole nedělního závodu a trápil jej především na pravé straně sedačky.

„Bylo to extrémní,“ nechal se slyšet Alonso, jenž podmínky na okruhu v Kataru přirovnal k testu, který v asijské zemi absolvoval v roce 2019 během příprav na Rallye Dakar.

„Testoval jsem tady s Násirem (al-Attíjou, dakarským závodníkem pozn. red.) a tehdy to bylo podobné jako dnes,“ přirovnal Alonsom který si z letošní GP Kataru navzdory problému se sedačkou odvezl šesté místo.