Přijít v kalendáři F1 o Monako by byl šok, říká Gasly

F1 se blíží limitu 24 závodů na sezónu. Od příští sezóny budou v kalendáři nové závody v Las Vegas a v Kataru, je proto jasné, že některý ze současných podniků vypadne.

Šéf formule 1 Stefano Domenicali řekl, že své místo nemají jisté ani klasické závody v Evropě. To vyvolalo spekulace, že nejistou budoucnost by mohl mít také závod v ulicích Monte Carla.

Francouz Gasly si kalendář F1 bez Monaka, kde se s přestávkami závodí už od roku 1929, nedokáže představit. V 73 sezónách od oficiálního začátku mistrovství světa F1 v roce 1950 byl součástí 67 ročníků F1, mezi lety 1955 až 2019 v kalendáři nechyběl ani jednou, až v roce 2020 zrušila ročník pandemie koronaviru.

Velká cena Monaka zároveň tvoří tzv. Trojkorunu motorsportu spolu se závodem Indy 500 a 24 hodin Le Mans.

„Byl by to trochu šok, kdyby bylo Monako vyškrtnuto z kalendáře. Je to zřejmě ten nejikoničtější závod na světě,“ řekl Gasly, jehož nejlepším výsledkem v Monaku je páté místo s Red Bullem z roku 2019.

„Když jsem mluvil s lidmi, co nejsou fanoušky F1, tak každý z nějakého důvodu slyšel o Monaku. Ať už jde o závodění, nebo o večírky, nebo o všechny ty akce, které se konají kolem velké ceny. Je to velmi ikonický víkend. Opravdu doufám, že to jako jezdci zažijeme, protože je to zřejmě ta nejtěžší trať v sezóně, nejnáročnější a moje nejoblíbenější.“

Kromě Monaka by podle Gaslyho měly mít své místo v kalendáři garantované také další historické závody jako v belgickém Spa-Francorchamps.

„K těmto závodům mám pochopitelně velmi zvláštní vztah. Můj domácí závod (Francie), Monako také beru jako svůj domácí závod, Spa je nejbližší závod od mého rodného města (Rouen, pozn. redakce), takže tam obvykle mám velkou podporu.

„Myslím, že jsou to ikonické tratě, hlavně Spa a Monako jsou mé dvě nejoblíbenější. Jsou součástí historie a DNA formule 1 a měly by být v kalendáři každý rok. Známe dnešní F1, s plánováním celé sezóny je spojeno mnoho věcí, takže uvidíme, co se stane. Osobně ale opravdu doufám, že si je v následujících letech udržíme.“