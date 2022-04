Přijít o některé evropské tratě by bylo hrozné, upozorňuje Vettel

„Královna motorsportu“ prožívá zlaté časy především ve Spojených státech. V USA se už příští rok pojedou tři závody, kromě již tradičního Austinu zavítá F1 i do Miami a Las Vegas.

Rozrůstání šampionátu do nových destinací však může představovat potenciální hrozbu pro tradiční evropské okruhy, které patří do kalendáře mistrovství světa mnohdy i desítky let.

V Monaku organizátoři ujišťují, že budoucnost Grand Prix ohrožena není. Ve Francii a v Belgii však po této sezoně končí smlouva na pořádáních velkých cen F1 a Německo v současnosti o „královnu motorsportu“ ani příliš nejeví zájem.

Na tuto situaci upozorňuje Sebastian Vettel. Promotéři seriálu by podle něj neměli zapomínat na bohatou historii a odkaz některých okruhů na starém kontinentu.

„Myslím si, že je vždy vzrušující vyrazit na nějaké nové místo, kde se posléze ukáže, že je pro nás vhodné,“ rozpovídal se Němec na téma změn v kalendáři pro f1i.com.

„Dlouho nám chyběla americké zastávka. Pak ale přišel Austin, ze kterého je už dnes tradiční a skvělý závod.“

„Skvělým příkladem je také Singapur. Před vznikem tamní Velké ceny jsem tam nikdy nebyl, teď je ale skvělé vracet se tam vždy po roce. Byl to první noční závod a řekl bych, že na té trati je něco výjimečného. Právě pro takové okruhy je dobré objevovat nová místa.“

„Vždy ale doufáte, že nový okruh je přídavek do kalendáře. Nikdo totiž nechce přicházet o závody v místech, kam se vracíte tak dlouho. Bylo by hrozné o některé z takových tratí přijít, především o ty v Evropě,“ zdůrazňuje Vettel důležitost tradičních evropských okruhů v kalendáři.

Letos má formule 1 naplánovaných 23 závodů, Stefano Domenicali se však před časem nechal slyšet, že bych jich mohlo být i více než 25. Nové destinace by mohly vytlačit z kalendáře některé ze současných, avšak možností je také „rotování“ termínů. Tedy střídání dvou tratí, třeba vždy po sudém a lichém roce.

Podle Vettela je však nejdůležitější vyvážený mix moderních nových okruhů a tradičních tratí.

„V nových destinacích se pochopitelně ukrývají také finanční zájmy. Formule 1 je přece konec konců byznys.“

„Pro nás je to ale sport, vášeň. Nechceme na to pohlížet stejným pohledem jako promotéři.“

„Existují místa s bohatou historií a velkou tradicí. Kalendář by v sobě měl kombinovat objevování nových míst a návraty do těch tradičních,“ věří pilot stáje Aston Martin.