Přijde zákaz zahřívacích dek? Příští týden proběhne klíčový test

Formule 1 zatím stále neví, zda bude v příštím roce používat zahřívací deky. Rozhodnutí musí padnout v dalších týdnech. Napoví testy v příštím týdnu.

Pravidla v současné době říkají, že zahřívací deky v příštím roce zůstanou. Ale to se může změnit. Rozhodnutí musí být učiněno do 31. července.

V úterý a ve středu se v Barceloně uskuteční test, kterého se zúčastní Mercedes a Ferrari. Stříbrné šípy do něj nasadí v úterý George Russella a ve středu Micka Schumacher.

Po tomto testu by se mělo definitivně rozhodnout. Pirelli stále věří, že to „jde i bez dek“. Ke stejnému kroku se nedávno rozhodli ve WEC, ale po nehodách ve Spa deky dočasně vrátili.

Několik jezdců, kteří v zimě testovali první prototypy pneumatik bez deky, s nimi nebylo spokojeno a Lewis Hamilton je označil za „nebezpečné“.

Test po Velké ceně Bahrajnu byl však slibný a Pirelli věří, že příští týden ve Španělsku udělá další krok.

V Imole měla mít premiéru pneumatika do mokra, která se nemusí předem zahřívat. Víkend byl zrušen, a tak měla nakonec premiéru v Monaku, kde ji v závodě nasadili tři jezdci – Pérez a oba jezdci Haasu. V příštím roce by mohly být bez dek také slicky (pneumatiky do sucha).

„Potřebujeme mít konstrukci, která samozřejmě musí mít dobrou integritu, integritu na vysoké úrovni, ale musí opravdu dobře fungovat, když je na začátku jízdy nízký tlak, a pomáhat směsi, aby se dostala na teplotu a byla v pracovním rozsahu,“ řekl šéfinženýr Pirelli Simone Berra pro Motorsport.com.

„Proto pokračujeme ve vývoji nových konstrukcí. A pak se začneme zaměřovat na novou řadu směsí bez použití dek, takže si myslím, že to pro nás bude dobrý test.“

„Nové konstrukce musíme otestovat na různých okruzích, na kterých je vysoké boční zatížení, vyšší náročnost a pravděpodobně i nižší teploty než v Bahrajnu, abychom se přesvědčili, že pracujeme správným směrem.“

„Když jsme testovali v Bahrajnu, měli jsme už několik dobrých možností, které fungovaly správně, ale stále je co dolaďovat, finalizovat.“

„Pracujeme na tom, abychom měli strukturu, která může pomoci při vytváření teploty na pneumatikách, aby směsi mohly správně fungovat. To znamená, že struktura je méně tuhá a může zvyšovat tuhost se zvyšujícím se tlakem.“