Přijde okamžik, kdy na mě nebude nikdo vzpomínat, říká Vettel

Sebastian Vettel na konci letošní sezóny odejde z formule 1. Pověsil by závodní overal na hřebík i v případě, že by byl nyní na místě Maxe Verstappena?

Sebastiana Vettela čeká posledních pár závodů ve formuli 1 – samozřejmě v případě, že se v budoucnu do F1 nevrátí.

Vettel opustí F1 po 15 letech v nejvyšší kategorií sportu. Během nich vyhrál čtyři tituly 53 velkých cen a získal 57 pole position a 122 umístění na stupních vítězů. Vettel se rozhodl odejít do důchodu po několika letech závodění mimo přední příčky. Co by dělal, pokud by vyhrával?

„Nevím,“ řekl Vettel, kterého cituje MotorsportWeek. „Odcházel bych do důchodu, kdybych byl v posledních třech nebo čtyřech letech velmi konkurenceschopný, vyhrával závody, bojoval o mistrovské tituly... možná bych vyhrál další?“

„Možná bych dospěl ke stejnému rozhodnutí. Stejně tak bych ale nemusel. To se nedá říct, ale napadlo mě to.“

„Skončit desátý mě nijak nevzrušuje, protože vím, jaké to je skončit první. Pokud jste nikdy neskončili první, tak když poprvé skončíte desátí, tak vás to pořádně nabudí. Ale jsem rád, že z toho, že jsem skončil desátý, nemám žádnou radost.“

Vettel za sebou zanechává velký záznam. Kromě čtyř titulů jezdil také za Ferrari. Nemyslí si však, že se zapíše do historie.

„Jednou jsem od někoho slyšel větu: ‚Budou na tebe vzpomínat do doby, než zemře poslední člověk, který si tě pamatuje‘. Řeknu to takhle: Velká Británie má nového krále, ale není to první král Karel – před ním byli ještě další dva. Vzpomíná na ně někdo? Pravděpodobně ne. “

„Existuje určitá hranice. Pravděpodobně přijde okamžik, kdy na mě nebude nikdo vzpomínat. Nic netrvá věčně.“