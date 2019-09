Příčiny a podhoubí současného napětí u Ferrari

Ferrari má nejlepší auto, ale s odřenýma ušima Ferrari je po letní přestávce jako vyměněné. Zatímco před letní přestávkou nevyhrálo žádný závod (i když třikrát bylo blízko), po letní přestávce vyhrálo třikrát. V Rusku, na okruhu, kde se Mercedesu vždy tradičně daří, k tomu mělo minimálně potřebný výkon. Vozy z Maranella jsou silné zejména v kvalifikaci. Žádné vítězství Ferrari nebylo dominantní. Ve Spa dojel Hamilton jen 0,9 s za Leclercem. V Monze byly stříbrné šípy po celý závod přilepené na Leclercovi. V Singapuru získalo Ferrari double, ale Verstappen byl za druhým Leclercem 1,2 s a Hamilton 2 sekundy. Vítězství Ferrari jsou tak v jistém ohledu vydřená a aby tým vyhrál, musí vše klapnout. Jezdci si nesmí dovolit udělat chybu, strategie musí být perfektní. Je třeba minimalizovat možnost undercutu ze strany soupeřů apod.

Vettelovy kvalifikace 1-1-1-1... to jsou kvalifikační výsledky Leclerca po letní přestávce. Vettelova série je horší: 2-4-3-3. Leclerc získal pro tým pole positions, která jsou pro vítězství v současné době klíčová. Pokud bude na konci prvního kola závodu ve vedení Lewis Hamilton, klesá pravděpodobnost vítězství Ferrari o desítky procent. Ztráta Vettela na Leclerca v kvalifikacích od letní přestávky

Hazard s prvním místem Je běžné, že druhý jezdec kryje tomu prvnímu záda. Zejména Mercedes nemá v poslední době problém aktivovat „mód parťák Bottas“. U Ferrari jdou ale hodně neobvyklou cestou, kdy jezdec na prvním místě pomáhá tomu vzadu. Stalo se to v Singapuru i v Rusku. Na obranu Ferrari je ale dobré zmínit, že mít jezdce na prvních dvou místech je pro vývoj závodu výhodné. Lze tím minimalizovat undercut ze strany soupeře, pojistit si vítězství pro případ technických problémů jednoho z jezdců apod. Otázkou je, zda je výhodné se snažit dostat jezdce na druhé místo za každou cenu.

Nutnost dostat Vettela na druhé místo Problém je, že Vettel není schopen se na druhé místo dostat už v kvalifikaci. Právě zde začínají problémy Ferrari v posledních dvou závodech. Tým se snažil dostat Vettela na druhé místo. V Singapuru pomoci undercutu, v Rusku hned na startu využitím aerodynamického pytle Leclerca. Frustrace Leclerca nemůže být překvapivá. Kdyby nebylo jeho pole position, Vettel by vítězství v Singapuru nezískal. Vettelovo výjezdové kolo po zastávce v boxech bylo mimořádné. O tom není pochyb. Získal v něm na jezdce před sebou přes 3 sekundy. Ale.. na jeho vítězství zadělal Leclerc. Byl to totiž Leclerc, kdo získal pole position, byl to Leclerc kdo brzdil startovní pole a zamezil undercutu Mercedesu a naopak vytvořil podmínky pro undercut Vettela. Pokud by se Leclerc choval jako klasický talentovaný nováček a mladík, kvalifikoval se desetinu, dvě za čtyřnásobným mistrem světa Vettelem, startoval by v posledních třech závodech z pole position Mercedes a závod by se odvíjel úplně jinak.

Bodnutí rovnou do srdce Mělo Ferrari prohazovat v Singapuru a v Rusku jezdce? Z pohledu týmu to byl ideální výsledek. Měli vozy na prvním a druhém místě. Z pohledu týmu bylo i důležité vítězství Vettela, kterému to může pomoci. Jezdec nikdy nepustí svého týmového kolegu před sebe s nadšením. Jsou ale dvě situace, kdy to může chápat: pokud je týmový kolega jasně rychlejší a má šanci získat lepší výsledek. Podobné situace jsme už zažili a obvykle se pak pořadí prohazuje zpět. Druhou možností jsou odlišné strategie. Nemá smysl, aby se jezdi brzdili. V Singapuru a Rusku šlo ale o něco jiného. Vettel měl pocit, že odjel skvělé kolo a dostal se před Hamiltona a Leclerca právem. Leclerc měl zase pocit, že ho tým o první místo okradl. V Rusku měl Vettel pocit, že by se na první místo dostal tak jako tak. Navíc byl rychlejší a ujížděl. Konec konců změny pozic a to i mezi týmovými kolegy nejsou na startu ničím neobvyklým. Leclerc měl zase pocit, že opět pomáhal Vettelovi a opět na to doplatil. Pravdu mají oba. Ale do této situace je dostal tým. Nebyla to jejich vina.

Mattia Binotto Mattia Binotto dokáže smontovat motor na počkáni, ale už hůře dokáže smontovat vztahy v týmu. Zatím to nevypadá, že by dokázal tvrdě a nekompromisně stanovit pravidla a postarat se o jejich dodržování. U Ferrari je tvrdá ruka nyní důležitá. A nemusí jít nutně o výměnu šéfa týmu. Ferrari jako takové funguje. Řešením může být přijetí někoho, kdo bude mít na starosti jezdce a má potřebné zkušenosti.

Krátká paměť Jezdec vždy řekne, že týmový výsledek je ten nejdůležitější. Nemyslí to ale upřímně. Jezdce zajímá vždy jen vlastní výsledek, porážka týmového kolegy a vítězství. Ve Spa pomohl Vettel Leclercovi. Ale paměť jezdce je jako paměť rybky v akváriu. Leclerc rychle zapomněl a v Monze Vettela při potřebě jízdy v závěsu ingnoroval. Vettel díky Leclercovi vyhrál v Singapuru, ale v Rusku si to už samozřejmě v prvních kolech nepamatoval.

Hlavně se nestát dvojkou Leclerc má od začátku sezóny jediný cíl. Porazit Vettela. Rozdrtit ho. Na to se zaměřuje od prvního tréninku přes kvalifikaci až po závod. Mladému Monačanovi se nelze divit. Do Maranella přišel v extrémně nevýhodné pozici. Jako nejmladší a nejméně zkušený jezdec za hodně dlouhou dobu. Proti sobě má navíc zkušeného čtyřnásobného mistra světa. Leclerc ze sebe nechtěl nechat udělat nosiče vody. Velmi často se uvádí, že je mladý a má spoustu času. Nic jako dostatek času ve F1 neexistuje. Pokud se ocitnete ve vítězném autě, může to být poprvé a na dlouhou dobu naposledy. Kde jinde by si to měl jezdec uvědomit. Ferrari má obří rozpočet, bohatou historii, ale poslední titul tam jezdec získal v roce 2007! Ferrari letos o titul reálně nebojuje, ale Leclerc si chce vybudovat pozici a pověst někoho, kdo dodá 100 % výsledky. Na koho se inženýři mohou spolehnout, že získá ony dvě, tři chybějící desetinky. A nutno říct, že se mu to daří. Už v Bahrajnu získal pole position a nebýt poruchy motoru, vyhrál by. O druhé části sezóny ani nemluvě. Leclerc je také mladý a netrpělivý. Sebastian Vettel nebyl jiný. Vzpomeňme si na Multi 21 nebo na kolizi jezdců Red Bullu v Turecku. Mark Webber prozradil, jak se zhroutil jeho vztah s Vettelem

Týmová jednička? Tady je... Leclerc působí jako milý chlapec od vedle, ale ve voze je jeho ego větší než nádrž za jeho zády. Je sobecký. Zkrátka pravý šampion. Leclerc je zvíře, které když ucítí chuť krve, jde si pro kořist. Od vztahu Vettel-Leclerc bychom měli očekávat, že to bude Vettel, kdo bude vpředu. Leclerc mu bude v ideálním případě blízko a občas ho porazí. Na trati se ale odvíjí zcela jiný příběh. Leclerc si post nepsané jedničky nevybrečel. On si ji prostě vzal poté, co ji Sebastian Vettel nechal ležet ladem. Kombinace mladý a netrpělivý Leclerc a oslabený Vettel (kterému se letos celkově daří méně) je smrtelná.

