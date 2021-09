Přičichli jsme k undercutu, říká Wolff. Načasování ale bylo podle něj špatné

Toto Wolff před závodem věřil, že jeho týmu pomůže, že má nahoře dva vozy a rozdělí strategie. Dvakrát se pokusili o undercut, ale ve hře o vítězství nikdy doopravdy nebyli.

„Myslím, že jsme trochu přičichli k undercutu,“ řekl Wolff pro Sky. „Ale nenačasovali jsme to správně. Po bitvě je každý generál. Teď už to víme.“

„Nečekali jsme, že by Red Bull mohl přezout na tvrdé pneumatiky, protože to byla neznámá. V pátek jsme na tvrdé pneumatice nejeli a mysleli jsme si, že bychom na ně mohli na začátku závodu trochu zatlačit na měkkých. Ale je to tak, jak to je.“

„Tvrdé pneumatiky byly trochu hazard. Na Ferrari bylo vidět, že jede dobře, ale bylo to neznámé území, protože nikdo z nás na nich pořádně nejezdil. Nebo minimálně my na nich moc nejezdili.“