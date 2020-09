Příchod Vettela může přijít Aston Martin pěkně draho. Pomůže špičkový obchodní ředitel?

Sebastian Vettel v příštím roce nahradí u Astonu Martin Sergia Péreze. Tým tím dává jasně najevo, že se chce stát špičkovým týmem. V příštím roce sice bude zaveden rozpočtový strop, ale i tak bude potřebovat nemalé finanční zdroje.

Čtyřnásobný mistr světa určitě nebude za Aston Martin jezdit zadarmo. Vedle toho čeká Racing Point odchod sponzorů, které do týmu přivedl Pérez (Claro, Telcel). Hvězdy visí také nad současným hlavním sponzorem – společností BWT, která se věnuje úpravě vody. Ne snad proto, že by chtěla skončit, ale v současné době výrazně promlouvá do zbarvení celého monopostu. Dokážete si ale představit růžový Aston Martin? Bude zajímavé sledovat, jak se spolupráce BWT a Astonu Martin vyvine.

Sehnat nové sponzory bude pro Aston Martin v současné době obtížné a spoléhat nelze ani na peníze z automobilky. Aston Martin je sám černou dírou na peníze.

Možná i proto přichází na pozici obchodního ředitele Racing Pointu skutečně těžká váha – Jefferson Slack. Ten má více než 30 let zkušeností v oblasti sportovního marketingu a obchodu. Dříve pracoval jako šéf marketingu basketbalové hvězdy Michela Jordana a poté jako generální ředitel fotbalového klubu Inter Milán. Jedním z jeho posledních působišť byla role poradce Dorny, což je držitel práv na MotoGP.