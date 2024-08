Příchod Hamiltona do Ferrari je pro mě dobrou zprávou, říká Leclerc

Po čtyřech sezonách po boku Carlose Sainze se Charles Leclerc v příštím roce dočká nového týmového kolegy, kterým nebude nikdo jiný než sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Pro Leclerca to nebude v tomto ohledu úplná novinka, jelikož se již v minulosti s vícenásobným mistrem světa v jednom týmu setkal. Konkrétně šlo o jeho první dva roky u Ferrari v letech 2019 a 2020, kdy byl jeho kolegou Sebastian Vettel. V obou sezonách přitom dokázal Monačan kolegu-exmistra světa porazit.

Zda se mu to podaří i v případě Hamiltona zatím nevíme, ale Leclerc se podle svých slov ničeho neobává a snaží se vidět spíše pozitiva.

„Když se k týmu připojí sedminásobný mistr světa, je to vždy dobrá zpráva. Zaprvé proto, že je to pro mě super zajímavé a velmi motivující. Dále i proto, že se mohu učit od jednoho z nejlepších jezdců formule 1 všech dob,“ prohlásil Leclerc, kterého cituje Autosport.

„Je to pro mě také super motivace, protože mám velkou chuť ukázat, co dokážu proti Lewisovi ve stejném autě. To je další důvod, proč se na jeho příchod těším,“ vysvětlil monacký závodník, jehož dosavadním maximem v šampionátu je druhé místo z roku 2022.

Některé teorie tvrdí, že Leclerc nemůže kvůli porovnání s Hamiltonem příliš ztratit, ale spíš získat, vzhledem k tomu, že porážka ze strany Brita, coby sedminásobného šampiona, by pro něj nemusela být ostudou. On samotný to však tak nevnímá.

„Jako jako jezdec se budu cítit stejně špatně, ať už budu dvě desetiny za Lewisem, nebo dvě desetiny za kýmkoli jiným. Pro mě je to bolest, kterou vnímám pokaždé, když jsem za svým týmovým kolegou. Prostě chcete být první, ať už jste v jakékoliv situaci. Když jsem jezdil například se Sebem, tak jsem strašně nesnášel, když mě porážel, i když to byl můj první rok u Ferrari a věděl jsem, že má spoustu zkušeností. Ať už se ocitnete v jakékoliv situaci, jste prostě neradi, když vás někdo poráží,“ dodal na toto téma Leclerc.