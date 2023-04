Přichází první, odchází poslední. Krack si pochvaluje přístup Alonsa

Aston Martin zažívá prudké zlepšení. Po třech závodech má na kontě více bodů, než měl vloni za celou sezónu. Alonso získal tři pódia. Tým si kromě jeho výkonů pochvaluje také jeho přístup.

„Od prvního dne přinesl do týmu spoustu energie a motivace navíc už jen tím, jaký je a jak k tomu přistupuje,“ řekl Mike Krack pro BBC Sport. „Je velmi, velmi pozitivní.“

„Pokud jdete příkladem, je velmi jednoduché vést. Když řeknete: ‚Tým musí makat, ale já jsem na pláži‘, je mnohem obtížnější přimět tým, aby makal, ve srovnání s tím, když je tam i jezdec. Fernando je tam ráno první a odchází poslední.“

„Jsou to maličkosti, u kterých si jako tým uvědomíte, že je tady někdo, kdo to, co dělá, myslí vážně. To pak všechny nakazí.“

„Pomáhá nám to ze všech získat posledních 5 až 10 %, protože když vidíte, že je jezdec tak motivovaný a maká, budete také. Obvykle se spíše snažíte přimět jezdce, aby více tlačili. On je opravdu pravý opak.“

Výkonný ředitel Tom McCullough si zase pochvaluje Alonsův přístup a komunikaci.

„Má bohaté zkušenosti a je velmi efektivní v tom, jak mluví a co chce od auta, týmu, všeho,“ říká McCullough.

„Když mluví, stojí za to si ho poslechnout. Opravdu si přeje, aby tento projekt fungoval, takže říká: ‚Podívejte se na tuto oblast, není to naše silná stránka.‘ Pomáhá to tým pozvednout.“

„Ví, jak mluvit způsobem, kterému naslouchající lidé porozumí a budou na to reagovat. A to je u jezdce opravdu skvělá dovednost, protože v dnešní době poslouchají stovky lidí, co říkají.“

Aston Martin dosáhl ze všech týmů během zimy největší pokrok. Na vše dohlížel technický ředitel Dan Fallows a jeho zástupce Eric Blandin.

Fallows, který dříve působil jako šéf aerodynamiky Red Bullu, podepsal s týmem v červnu 2021 a začal pro něj pracovat v dubnu 2022. Blandin se přidal v červenci loňského roku.

„Na lidech jako Dan nebo Eric je opravdu pozoruhodné, že dokázali z lidí, které jsme měli, dostat víc. Nechali jim kreativní prostor.“

Podle Kracka si uvědomili, že v týmu existuje „kvalita“. Co znamená „kreativní prostor“?

„Povzbuzuje, dodává sebevědomí,“ vysvětluje Krack. „Nechat lidi vyvíjet jejich vlastní řešení, využívat zkušenosti těchto lidí a vést je k hledání vlastních řešení.“