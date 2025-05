Přichází klíčová část sezony. Následující tři závody napoví

Tento víkend má F1 volno, ale pak nás čekají tři závody v řadě na dobře známých evropských tratích. A bude to zlomová část sezóny.

Je za námi čtvrtina sezóny a začíná evropská část ročníku 2025. Co jsme se zatím dozvěděli? V čele šampionátu je Oscar Piastri, který v uplynulých třech závodech napravil výlet na trávu v domácím závodě a ztratil jen jeden jediný bod – ve sprintu v Miami byl druhý.

Tři vítězství v řadě ho vynesly v historických tabulkách před Landa Norrise z hlediska počtu vítězství ale hlavně do čela šampionátu. Na Piastriho bychom si však zatím s jistotou nesázeli. Sezóna je dlouhá a před námi je 18 závodů, ve kterých může jezdec získat 482 bodů.

McLaren se však poměrně jasně etabluje do pozice favorita na obhajobu vítězství v Poháru konstruktérů. Red Bull jezdí jen s jedním autem (Verstappen získal 94 % bodů týmu). Mercedes platí daň za nasazení nováčka, ale Antonelli se zlepšuje každým závodem a evropská část sezóny by mu mohla sednout. Vedle něj jezdí Russell, který zatím podává velmi stabilní výkony. Čtyři pódia jsou toho důkazem.

Ferrari je zatím jedno ze zklamání roku. Tifosi nemohou věřit na zázraky, musí na ně spoléhat!

Přichází zlom

Následující závody budou zlomové. Za normálních okolností by minimálně první tři týmy měly velkou motivaci vyvíjet vůz ještě několik měsíců. Příští rok ale nezůstane kámen na kameni a zdroje jsou i kvůli rozpočtovému stropu omezené.

Některé týmy už mají pár týdnů v tunelu výhradně nový vůz, jiné se k tomuto kroku chystají. Nasazování dílů má pochopitelně zpoždění, takže některé novinky můžeme vidět i v dalších závodech před letní přestávkou. Kromě toho bude i nadále záležet na vlastnostech okruhu a volbě správného nastavení.

Snad všechny týmy přivezou v následujících závodech balíky novinek. Mohou změnit rozložení sil? Uvidíme. Letos je opět o něco důležitější pozice na trati. Kvalifikace jsou přitom mimořádně těsné. V pěti z šesti byl rozdíl mezi prvním a druhým menší než 1 desetina sekundy. Právě tam se dají najít největší zisky (z hlediska výsledků). Velkým tématem je také práce s pneumatikami, kterou zatím nejlépe zvládá McLaren.

Rozdíly v kvalifikacích (ztráta druhého jezdce) Austrálie: 0,084 s

Čína: 0,082 s

Japonsko: 0,012 s

Bahrajn: 0,168 s

Saúdská Arábie: 0,010 s

Miami: 0,065 s

Balíky novinek v Imole nebo v nejbližších závodech mohou být jedny z posledních větších vylepšení. Pozornost ale bude směřovat také na Španělsko. Od závodu v Barceloně totiž začnou platit přísnější zátěžové testy předních křídel.

Ohebnost křídel se testuje pomoci závaží. Úprava se nemá týkat samotných závaží, ale zmenšit se mají povolené hodnoty ohybu. Změna se dotkne jak vnitřních (ze 3 mm na 2 mm), tak vnějších klapek (z 15 mm na 10 mm).

V neposlední řadě budou následující závody důležité pro vývoj příštího vozu. Po těchto třech závodech se F1 opět vydá na krátkou zastávku na americký kontinent. Po Velké ceně Kanady skončí 22. června třetí aerodynamický vývojový cyklus, což znamená, že se změní parametry pro vývoj v CFD a větrných tunelech. Zatím to vypadá, že by na tom mohlo vydělat Ferrari, které je zatím až čtvrté. Nové parametry budou platit do konce roku.