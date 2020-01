Při vítězství v Monze si uvědomíte, co to znamená být jezdcem Ferrari, říká Leclerc

„Je velmi obtížné najít slova, která by popisovala to, co jsem cítil během závodu,“ řekl Leclerc na Autosport International 2020, kde se vrátil zpět ke svému druhého vítězství ve F1. Leclercovi se podařilo vyhrát na velmi speciálním místě – na domácí půdě Ferrari v Monze.

„Byl jsem pod velkým tlakem, celý tým byl pod velkým tlakem, protože jsme byli v Itálii a Ferrari znamená v Itálii hodně. Všichni chtěli, abychom vyhráli, takže kolem celého týmu byl velký tlak.“

„Závodní týden začal v pondělí, což je ve srovnání s ostatními grand prix zcela odlišné. Obvykle to pro nás jezdce začíná ve ve čtvrtek, ale my jsme měli už v pondělí nějaké akce v Miláně.“

„Tlak se nahromadil. Získat pole position bylo něco zvláštního, ale pak jsem se musel soustředit na závod, ve kterém jsem neměl čas si vydechnout.“

„Myslím, že Lewis byl celý závod méně než dvě sekundy ode mě, takže jsem se cítil hodně pod tlakem.“

„Být pak na pódiu, vyhrát závod a vidět rudý příliv pod pódiem bylo něco mimořádně zvláštního.“

„Měl jsem husí kůži a přimělo mě to si uvědomit, co to znamená být jezdcem Ferrari. Samozřejmě jsem si to uvědomoval už o něco dříve, ale myslím, že plně si to uvědomíte až poté, co vyhrajete v Monze a uvidíte vášeň, která se probudí. Viděl jsem v oči lidí vášeň, kterou cítí pro značku. Je to úžasné.“

Na dotaz, zda se už cítí být součástí historie italské stáje, odpověděl Leclerc: „Ano, určitě. Fanoušci mě tímto způsobem vnímají a je skvělé cítit se tímto způsobem. Ale potom, když stojím vedle Maria Andrettiho nebo jiných legend, necítím se na správném místě. Teď je na mně, abych odvedl práci na trati a pokusil se ukázat své schopnosti.“

