Při snaze dohnat konkurenci se nesmíme vzdát a ne jen čekat až na rok 2026, tvrdí Wolff

Od chvíle, kdy v roce 2022 začaly platit nové technické předpisy, se Mercedesu zdaleka nedaří tak, jako v sezonách předchozích, kdy německý tým dokázal osmkrát v řadě ovládnout Pohár konstruktérů.

Stáj z Brackley sice i nadále patří ke špičce, když letos mezi týmy obsadila druhou příčku, ale v posledních dvou letech na zcela suverénní Red Bull zkrátka nestačil.

Novou nadějí by pro Mercedes mohl být rok 2026, kdy dojde k revoluční změně pravidel, a to jak v oblasti monopostů, tak v oblasti pohonných jednotek.

Šéf Mercedesu Toto Wolff nicméně tvrdí, že by se tak dlouho čekat nemělo.

„Nechci se vzdávat a říct: 'Dobře, počkejme na rok 2026, kdy bude nové auto i nový motor'. Mezitím jsou před námi ještě dva důležité roky. Chci to brát jako důkaz síly týmu, že jsme schopni se vrátit do hry a bojovat o tituly. Je to náš jasný cíl,“ uvedl Wolff, kterého cituje Autosport.

Ačkoliv si je Rakušan vědom, že dohnat konkurenci ještě před zásadní změnou regulí nebude snadné, zároveň poukazuje na nedávné příklady toho, že jde udělat v krátkém čase velký krok vpřed.

„Když se podíváme na naše šance, je to velmi obtížné...Když se ale podíváme na výkony ostatních týmů, na to, jak si Aston Martin vedl v zimě (mezi sezonami 2022 a 2023, pozn. red.), nebo jak McLaren získal zpět vteřinu díky vylepšením, od kterých očekávali, že zrychlí o 0,25 sekundy... Existuje sweet spot, který musíte najít a který odemyká další potenciál,“ dodal zkušený týmový boss.