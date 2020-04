Při simracingu jsem nervóznější než v reálném závodě, přiznává Norris

Britský pilot stáje McLaren byl prvním jezdcem formule 1, který po zrušení GP Austrálie vyslyšel výzvu esportového týmu Veloce Esports a zúčastnil se jím organizované události „Not The Aus GP“.

Od té doby se Lando Norris zúčastnil několik dalších eventů včetně oficiální virtuální GP Bahrajnu a o minulém víkendu vyhrál další z podniků Veloce Esports.

O zkušenostech s virtuálním závoděním promluvil Norris v rozhovoru pro Autosport, kde mimo jiné uvedl, že během virtuálních závodů cítí větší nervozitu než na skutečném okruhu.

„Během simracingu jsem z nějakého důvodu docela nervózní. Vlastně jsem nervóznější, než kdybych se účastnil třeba reálné kvalifikace,“ přiznal mladý Brit.

„Nevím, jestli je to způsobeno nedostatkem adrenalinu, který se vyplavuje při řízení reálného vozu. Díky tomu zapomínáte na nervy.“

„V simracingu si sednete do sedačky, vše je celkově klidnější a vy doslova jen řídíte. Zároveň přemýšlíte o mnoha dalších věcech.“

„Musím se snažit a co možná nejvíce se uklidnit. Jinak se začnu vrtět a znervózňuji sám sebe. Vždy si kvůli nervozitě pokazím kvalifikační kola.“

„Jediné, co mohu udělat, je vypnout konverzaci na mém účtu na Twitchi. Jinak se příliš rozptýlím ve snaze odpovídat na různé otázky.“

Lando Norris se minulý týden zúčastnil i charitativního virtuálního závodu na podporu výzkumu a léčby nemoci COVID-19, během kterého se vybralo 12 000 dolarů. Celkově se do daného fondu již přispělo částkou přesahující dva miliony dolarů.

Dvacetiletý pilot před účastí slíbil, že pokud se vybere více než 10 000 dolarů, tak si oholí hlavu dohola. Jelikož byla kritická hranice překročena o dva tisíce, nejspíš za chvíli uvidíme Landa s jeho novým „účesem“…

Výhodou virtuálních závodů během epidemie nového typu koronaviru je podle Norrise mimo jiné to, že lidé s větší pravděpodobností zůstanou bezpečně doma, odkud budou sledovat aktuální bohatou nabídku virtuálního závodění.

„Vidíte, kolik lidí se dívá. Většina z nich pravděpodobně z domova.“

„Lidé říkají, že se staráme o zábavu a že si užívají sledování toho, jak spolu navzájem soupeříme.“

„Myslím si, že to není jen o naší zábavě a o předvedení závodů. Mnoho lidí to udrží doma a my se je snažíme trochu rozveselit v době, kdy jsou doma a nemohou se věnovat tomu, čemu by chtěli.“

Foto: Getty Images / Clive Mason