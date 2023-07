Při sdílení informací o srdečním tepu jezdců musíme být opatrní, uvědomuje si F1

Formule 1 do budoucna zvažuje, že bude během televizních přenosů informovat diváky o tom, jaký mají závodníci aktuální srdeční tep.

Formule 1 již začala poskytování informací o srdečním tepu jezdců testovat – konkrétně během závodů seriálu F2. Od závodního víkendu v Rakousku jsou prostřednictvím televizního přenosu s diváky sdíleny informace o aktuálním srdečním tepu některých závodníků.

Jak upozorňuje Autosport, má se za to, že se tímto vyhodnocuje, zda je tato technologie vhodná i pro využití během přenosů ze závodů F1.

Nejde přitom pouze o technickou stránku věci, ale i o to, že některým jezdcům nemusí být zveřejňování těchto dat po chuti.

„Při zveřejňování těchto dat musíme být samozřejmě opatrní. Data musí být prezentována správným způsobem a vyprávět nějaký příběh,“ uvedl podle Autosportu Justin Laurie, který se podílí na výrobě přenosů ze závodů F1.

„Každý jezdec je jiný, a to i z fyzického pohledu, takže to všechno musíme brát v úvahu, když děláme rozhodnutí o tom, jak budeme tato data využívat do budoucna. V zásadě je to ale pro nás něco nového a vzrušujícího.“

Laurie si je rovněž vědom toho, že podobná data může využít i konkurence. Třeba tak, že tým při zjištění nezvykle vysokého srdečního tepu konkurenčního jezdce vybídne svého pilota k tomu, aby na svého soupeře ještě více zatlačil.

„Předpokládám, že vždy existuje možnost, že se tak stane. Vím, že týmy sledují obrazovky a sledují, co se děje. Předpokládám, že všechno má svou výhodu, takže každá informace je pro tým užitečná. Musíme k tomu proto přistupovat správným způsobem. Hlavní je ale poskytnout divákům nový pohled na to, jak se jezdec cítí,“ vysvětlil Laurie.

„To, co můžete vidět během závodů F2, nemusí být úplně tím, co vytvoříme pro F1. Stále vše vyvíjíme,“ dodal člen týmu, který se podílí na výrobě přímých přenosů.