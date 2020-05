Při rozhodování o jezdcích musíme vzít Vettelův konec u Ferrari v úvahu, říká Wolff

Hamiltonovi na konci roku končí smlouva. Spekuluje se tak o jeho přestupu do Ferrari, i když Leo Turrini informoval, že tomu tak nebude. Spekulace nepochybně zesílí poté, co bylo potvrzeno, že na konci roku končí Vettel u Ferrari.

Nemohl by ale spíše Vettel zamířit do Mercedesu? Jako náhrada za Hamiltona by to byla jedna z možností, ale co když Hamilton zůstane? Byla by možná sestava Hamilton, Vettel? V jednom týmu bychom viděli nejméně „10 titulů mistra světa“.

„Sebastian je skvělý jezdec, významná osobnost a přínos pro jakýkoliv tým formule 1,“ řekl Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

„Při pohledu do budoucnosti je na prvním místě loajalita vůči současným jezdcům Mercedesu. Ale samozřejmě musíme tento vývoj vzít v úvahu.“

Mercedes by mohl hypoteticky využít faktu, že je Vettel volným jezdcem a zatlačit trochu na Hamiltona při jednáních o nové smlouvě.

Smlouva nekončí jen Hamiltonovi ale také Bottasovi, se kterým Mercedes prodlužuje každý rok o jednu další sezónu. Příchod Vettela by byl samozřejmě velkou posilou, ale je otázkou, zda by se líbil Hamiltonovi a zda by nedošlo k narušení současné atmosféry v týmu.

Motorsport.com dokonce spekuluje, že by Bottas mohl odejít do Ferrari.

Pokud Bottas opustí Mercedes a jeho sedačku nezaujme Vettel, případně třeba Ricciardo (nepravděpodobné), tak bude horkým kandidátem George Russell. Ten v roce 2018 připravil pro Williams powerpointovou prezentaci. Po oznámení Ferrari si udělal legraci...

Start -> All Programs -> Microsoft Office -> PowerPoint 👨‍💻😜 pic.twitter.com/LdC9q0UE9F — George Russell (@GeorgeRussell63) May 12, 2020

Foto: Getty Images / Clive Mason