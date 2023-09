Při řešení protestů jsou důležité zkušenosti, říká šéf Astonu Martin Krack

Šéf týmu Aston Martin Mike Krack chválí Andyho Stevensona, který pro stáj ze Silversone pracuje jako sportovní ředitel.

I když to většina fanoušků nevidí ráda, čas od času se o výsledcích závodů F1 nerozhoduje na trati, ale v zákulisí, tzv. u zeleného stolu. Takové situace nastávají například ve chvílích, kdy sportovní komisaři přezkoumávají něčí prohřešek, případně když do hry vstoupí nějaký protest.

V takových situacích nastává důležitý moment pro sportovního ředitele daného týmu, aby společně s týmem právníků konkrétní záležitost řešil.

V týmu Aston Martin roli sportovního ředitele zastává Andy Stevenson, který letos pro svého zaměstnavatele vybojoval už pět mistrovských bodů.

Nejprve v Saúdské Arábii zvrátil časový trest pro Fernanda Alonsa za špatné vykonání penalizace, díky čemuž si Španěl mohl ponechat třetí příčku, zatímco v Rakousku Stevenson inicioval změnu výsledků na základě porušování traťových limitů ze strany několika jezdců (v tomto případě si Alonso polepšil o jednu pozici).

„Opět se ukazuje, jak důležité jsou zkušenosti. Pamatuje si spoustu událostí a také tresty, které byly uděleny v souvislosti s různými incidenty. Když máte někoho takového, dokáže vás nasměrovat. Máme systém, který je velmi strukturovaný, ale impuls přichází od Andyho,“ uvedl na adresu Stevensona jeho šéf Mike Krack, kterého cituje Autosport.

„Musíte být připraveni na všechny druhy incidentů, které se dějí, abyste byli schopni rychle reagovat, protože na protest máte jen půl hodiny a pak máte jen krátkou dobu na to, abyste po uznání protestu přinesli důkazy. Jde tedy o to využít zkušenosti. Je to také o přípravě,“ vysvětlil Krack s tím, že v případě řešení nějakého problému není možné začít přemýšlet nad tím, kdy se vlastně daná věc stala naposledy.

„V podstatě existuje předem stanovený proces, kdy se uvažuje nad tím, o jakou situaci se jedná a zda k ní existují precedenty. Někdo je následně zodpovědný za jejich poskytnutí, a to co nejrychleji. Upřímně řečeno, je to docela jednoduché.“