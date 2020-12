Při Grosjeanově nehodě se sešlo několik faktorů, říká návrhář bahrajnského okruhu

Grosjean po kontaktu s Daniilem Kvjatem v prvním kole Velké ceny Bahrajnu narazil ve velké rychlosti do bariéry. Monopost týmu Haas se po nárazu o síle 53 G rozdělil na dvě poloviny a začal hořet. Grosjean zůstal s monokokem zaseknutý v bariéře, velmi rychle se však dokázal z hořícího vozu dostat ven. Kvůli popáleninám se Grosjean nezúčastnil posledních dvou závodů sezóny.

V rozhovoru pro Der Standard Tilke, který navrhoval i Bahrajnský mezinárodní okruh, řekl, že náraz byl tak silný kvůli úhlu, ve kterém Grosjean do bariéry narazil.

„Pokud je síla dostatečně velká, tak se v určitou chvíli všechno zlomí. Sešlo se tu několik faktorů,“ řekl Tilke.

„K nehodě došlo na rovince, kde jsou únikové zóny menší a bariéry vedou podél trati. Úhel nárazu byl 90 stupňů. Kdyby byl ostřejší, monopost by dřel o bariéru a energie by byla menší. Na Grosjeana působila neuvěřitelná síla 53 G.“

Mezinárodní automobilová federace (FIA) se již pustila do vyšetřování nehody, jejíž závěry hodlá zveřejnit začátkem příštího roku. Podle Tilkeho je důležité vyvodit závěry pro zlepšení bezpečnosti.

„Při úhlu Grosjeanova nárazu by bylo lepší, kdyby byl před bariérou zpomalovač síly, například hromada pneumatik. Při jiných nárazech by to však bylo kontraproduktivní, protože by se do nich vůz mohl zachytit,“ popisuje.

„Všechno má své výhody i nevýhody, musíte dávat pozor, abyste tím nezhoršili ostatní scénáře. Například: Když jedete autem, připoutáte se, protože víte, že bezpečnostní pásy vás ochrání při nehodě. U 0,001 % nehod by nicméně bylo lepší, kdybyste bezpečnostní pás neměli. Pak ale neřeknete: 'Pak se už znovu nebudu poutat'. FIA incident podrobně vyšetří. Systém fungoval po desetiletí. Taková nehoda se v takové podobě stala poprvé.“