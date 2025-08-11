Při dohlížení na kariéru mého syna nemám takový přístup jako Jos Verstappen, tvrdí Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi promluvil o tom, jaký má vliv na kariéru svého 18letého syna, který závodí v seriálu Eurocup-3.
Pokud bychom měli vybrat jednu rodinu, která má závodění opravdu v krvi, řada lidí by se jistě shodla na klanu rodiny Fittipaldiových.
Její nejslavnější člen, dvojnásobný mistr světa F1 Emerson Fittipaldi, se ve svých 78 letech může těšit z toho, že má řadu svých následovníků. Ať už jde o jeho vnuky Enza či Pietra, kteří se věnují vytrvalostním závodům, nebo i o 18letého Emersona mladšího, který třetím rokem působí ve formulovém seriálu Eurocup-3.
A právě o závodění Emersona mladšího se šampion F1 z let 1972 a 1974 rozpovídal v rozhovoru pro nizozemský deník De Telegraaf.
„Jsem pro něj něco jako trénér, ale ne v takové obrovské míře, jako když Jos Verstappen připravoval jeho syna Maxe. Jsem spíš fanoušek,“ uvedl Fittipaldi.
„Když jsem u dráhy, tak mu dám nějaké tipy, pokud něco zahlédnu. Pak o tom mluvím například i s jeho inženýrem,“ vysvětlil Brazilec s tím, že má jinak důvěru v nizozemský tým MP Motorsport, pro který jeho potomek závodí.
Fittipaldi v tomto kontextu rovněž promluvil o popularitě motorsportu v Nizozemsku, kde si v roce 1969 odbyl vlastní evropskou závodní premiéru.
„V Nizozemsku je fantastická vášeň pro motoristický sport. Myslím, že je to podobné jako v Brazílii. I zde jsou dva hlavní populární sporty: fotbal a motorsport,“ poznamenal.