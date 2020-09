Přezutí pod červenou vlajkou? Hloupé pravidlo, říká Norris. Jeho šéf nesouhlasí

Velká část jezdců zajela do boxů během safety caru poté, co byl otevřen vjezd do boxů. Lance Stroll ale zůstal na trati a později se na něj usmálo štěstí. Leclerc boural, byla vyvěšena červená vlajka a Stroll tak mohl vyměnit pneumatiky „zadarmo“. V jeho cestě na pódium to hrálo klíčovou roli, což si uvědomuje i Lando Norris, který dojel na bramborové pozici.

„Jediným důvodem, proč si myslím, že jsem nebyl na pódiu, bylo to, že Stroll měl prospěch ze zastávky v boxech, kterou měl zadarmo,“ řekl Norris pro Sky F1. „Je to trochu hloupé pravidlo, protože ji dostanou zdarma a v mnoha ohledech si ji nezaslouží.“

„Myslím, že by to mělo být zrušeno. Měli jsme dva příklady. Gaslyho, který předtím stavěl a během červené vlajky byl vpředu. Byl tam, takže to bylo fér a nemůžete k tomu nic říct.“

„Ale pak tam byl někdo, kdo nestavěl, nic neudělal a získal 24 sekund. Stále by měl mít povinnost stavět. Je to jeho chyba, že ještě nestavěl. Můžete mít štěstí tím, že uděláte to, co udělal Pierre, ale to je podle mě fér. Ale to, že nemusíte zajet do boxů, to podle mě fér není.“

Seidl problém nevidí

Šéf McLarenu Andreas Seidl byl mnohem smířlivější. „Nevidím žádný problém s pravidly, jak jsou,“ reagoval na otázku od Motorsport.com.

„Rozumím Landovým emocím, ale budou také chvíle, kdy nám to bude hrát do karet. Pravidla jsou taková, jaká jsou. Všichni je známe, všichni jsme hlasovali pro toto pravidlo, takže není důvod si stěžovat.“

Na otázku, zda bude s Norrisem diskutovat o pravidle, dodal: „Nemyslím si, že je potřeba o tom hodně mluvit, nebo to vysvětlovat. Jsou to emoce během závodu, které je také skvělé vidět.“

„Myslím, že tito muži jsou hrdinové sportu, dávají do toho všechno. Když jsou v autech, bojují o každou desetinu, a pokud je zasáhne něco, co v danou chvíli nepovažují za zrovna nejspravedlivější věc v tomto sportu, tak uvidíte emotivní reakci. Jsem si jist, že je teď zase v pořádku.“

Můžeme to přehodnotit, říká Masi

Ředitel závodu FIA Michael Masi uvedl, že je připraven pravidlo přezkoumat.

„Pokud vím, tak jsou tady pravidla o pozastavení závodu už docela dlouhou dobu,“ řekl Masi.

„Naštěstí to není něco, co se vyskytuje často. Pokud existují části pravidel, které je třeba přezkoumat, přezkoumáme to ve sportovní pracovní skupině se všemi sportovními řediteli týmů.“

„Po zbytek roku 2020 se nic nezmění, ale budeme diskutovat o tom, co se stane v budoucnu, poučíme se z toho a uvidíme, jestli existuje něco, co lze zlepšit.“