Přezutí na suché jsme vůbec neplánovali, říká nejrychlejší Verstappen

Sobotní volný trénink i kvalifikaci poznamenal na okruhu v Montrealu silný déšť. V první části kvalifikace jezdci kroužili s pneumatikami do mokra, pro Q2 už někteří přezuli na přechodné pneumatiky a zůstali na nich až do konce kvalifikace.

George Russell z Mercedesu se jako jediný pokusil zajet poslední pokus v Q3 na měkké suché sadě, ale roztočil se už ve druhé zatáčce.

Pro podobný risk se nerozhodl Verstappen, který na okruhu Gillese Villeneuva získal svou druhou letošní pole position.

„V některých místech bylo až příliš mokro. V první, druhé zatáčce, na výjezdu ze čtvrté až do zatáček 5 a 6. Já nad tím (přezutím na suché) nikdy neuvažoval,“ řekl Verstappen.

„V kvalifikaci nemůžete tak riskovat. Na ostatních místech na trati bylo ale celkem sucho, takže zvládnout přechodné v průběhu kola bylo celkem náročné.“

Pérez přiznal chybu, která ukončila jeho kvalifikaci

Sergio Pérez se omluvil Red Bullu za svou chybu, která ve druhé části ukončila jeho kvalifikaci.

Mexičan při brzdění do třetí zatáčky na mokré trati zablokoval kola a doklouzal až do bariéry z pneumatik, ze které se již nedokázal dostat.

„Dokázal jsem zařadit zpátečku, ale přední křídlo se zaseklo pod TecPro bariérou. Musím už myslet na zítřek a snad se dokážu vrátit na body,“ řekl Pérez, který v kvalifikaci obsadil třinácté místo.

„Neměl jsem problémy s brzdami,“ vyloučil Pérez technické problémy, které by mohly hrát roli v jeho nehodě. „Kolo předtím jsem zablokoval kola do desáté zatáčky, probrzdil jsem pneumatiku a kvůli tomu zřejmě nebyla v dobrém stavu. V nájezdu do třetí zatáčky jsem pak byl už jen pasažérem.“