Prezidentovi Ferrari se líbí myšlenka seriálu o F1 na Netflixu

Zatímco jeho předchůdce Sergio Marchionne, který zemřel v loňském roce, byl ohledně budoucích plánů Liberty Media skeptický, Camillerimu se přístup amerického konsorcia, které je v čele F1 od roku 2017, líbí.

Série Formula 1: Drive to Survive vysílaná přes službu Netflix podle něj nabízí jedinečný pohled do světa formule 1, jaký fanoušci v minulosti neměli.

„S příchodem Liberty, což je americká společnost, přišla i snaha o spolupráci a z tohoto pohledu odvedli dobrou práci. Museli se toho hodně naučit, ale dostávají se do toho a udělali už několik rozumných kroků,“ říká Camilleri.

„Jedním z příkladů je Netflix. Spousta lidí měla o F1 nulový zájem, ale seriál Drive to Survive je přilákal a najednou se o sportu chtěli dozvědět více. Byl to skvělý tah.“

Liberty Media ve F1 razí opačnou filozofii než její bývalý šéf Bernie Ecclestone. Od příchodu Liberty Media začala být formule 1 například aktivnější na sociálních sítích a celkově otevřenější fanouškům.

„Nevím, jestli z toho vytáhli velkou komerční hodnotu, ale z pohledu image a zájmu lidí to bylo důležité. Před třiceti lety byl lidský faktor ve F1 ještě mnohem prominentnější, ale postupně v průběhu let slábl. S příchodem rozpočtových stropů a nových technických pravidel (od roku 2021) doufám, že se lidský faktor znovu vrátí do popředí. Mladší generace hledají autenticitu a lidské propojení.“

Natáčení první série Drive to Survive se zúčastnilo osm týmů. Týmy Ferrari a Mercedes se do příprav nezapojily. Na základě úspěchu první série se oba týmy rozhodly svůj názor změnit a umožnily Netflixu natáčet letos během závodních víkendů jejich práci, která se objeví ve druhé sérii dokumentu.

Foto: Getty Images / Charles Coates