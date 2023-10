Prezident FIA: Věřím, že Andretti dostane od F1 svolení, aby do ní mohl se svým týmem vstoupit

Muhammad bin Sulajim věří, že vedení formule 1 nebude Andrettimu bránit ve vstupu do královny motorsportu.

Minulý týden vydala Mezinárodní automobilová federace FIA prohlášení, ve kterém oznámila, že tým Andretti uspěl v jejím výběrovém řízení na rozšíření startovního pole F1.

Ačkoliv to byl pro organizaci Michaela Andrettiho velký mezník, americký tým stále nemá úplně vyhráno. Její vstup do F1 totiž musí ještě chválit Formula One Magament (FOM), tedy společnost, která F1 řídí.

Prezident FIA Muhammad bin Sulajim se nicméně v kontextu toho nechal slyšet, že je optimistou a že F1 nebude dělat Andrettimu velké problémy. A to navzdory tomu, že F1, včetně řady týmů, o zvýšení počtu účastníků příliš nestojí.

Pokud by F1 Andrettiho odmítla, celá věc by se pravděpodobně přesunula k soudům. Do hry by se tak mohly zapojit například antimonopolní úřady v rámci Evropské unie.

„Myslím, že není třeba jít k soudu. Možná to pro média zní zajímavě, ale k soudu nedojde. Tím jsem si jistý,“ uvedl bin Sulajim, kterého cituje Autosport.

Bin Sulajim naopak věří, že všechny zainteresované strany (především FIA a F1) povedou v tomto ohledu konstruktivní jednání a že nakonec dojde ke shodě.

Přidaná hodnota pro F1

Prezident FIA je přesvědčen, že FOM, který kontroluje společnost Liberty Media, má hned několik dobrých důvodů, aby vstup Andrettiho do F1 schválil.

„Těch aspektů je hned několik. Zaprvé, Liberty Media již řekla, že by ráda měla další tým. Dále, pokud se podíváme na cenu akcií, tak zjistíme, že jejich cena šla nahoru poté, co jsme jako FIA Andrettiho potvrdili. No a zatřetí, jde o amerického výrobce (Andretti se do F1 chystá vkročit ve spolupráci s automobilkou Cadillac, pozn. red.), kterému je těžké říct ne,“ prohlásil bin Sulajim.