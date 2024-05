Prezident FIA obrátil. Andrettimu radí, aby koupil již existující tým

Muhammad bin Sulajim změnil svůj postup k týmu Andretti, který usiluje o vstup do F1. Podle šéfa FIA by měla americká organizace měla raději převzít nějaký již existující tým.

Prezident FIA Muhammad bin Sulajim byl dosud velkým zastáncem toho, aby se tým Andretti stal jedenáctou organizací F1 a rozšířil tak startovní rošt.

Formule 1 však této myšlence dala zamítavé stanovisko, a to přesto, že FIA několik měsíců předtím dala Andrettimu zelenou k tomu, aby do F1 vstoupil.

„Máme smlouvu a ta říká, že můžeme mít až 12 týmů,“ uvedl mj. Bin Sulajim, když ho vloni citoval Autosport.

Nyní se však zdá, že již boss FIA není vůči F1 tak neoblomný a že i on jako ideální variantu pro Andrettiho vidí tu, aby koupil nějaký již z fungujících týmů.

„Nepochybuji o tom, že FOM (Formula One Management) i Liberty (Media) by rády viděly další týmy, pokud by šlo o automobilky. Doporučil bych tedy (Andrettimu), aby šel a koupil jiný tým, než aby do F1 vstoupil jako jedenáctý tým,“ řekl Bin Sulajim tiskové agentuře Reuters.

„Stále si myslím, že bychom měli mít více týmů, ale ne ledajakých – těch správných. Nejde o počet, ale o kvalitu,“ podotkl dále.

Bin Sulajim sice přímo neprozradil, který tým by měl Michael Andretti koupit, ale prohlásil následující:

„Existují zde týmy, které se potýkají s problémy. Bojují s výkonností, bojují i s managementem.“

„Jde o to, abychom měli správný tým a zároveň nepřišli o šanci mít ve formuli 1 někoho, jako je GM (americká automobilka, která je partnerem Andrettiho projektu, pozn. red.). Představte si ten dopad. Máme tři závody v Americe. Máme tak obrovskou fanouškovskou základnu. Přesto tam nemáme pořádný tým,“ nechal se slyšet Bin Sulajim.

Pro kontext dodejme, že nynější slova prezidenta FIA přicházejí ve chvíli, kdy měl uzavřít smír s šéfem F1 Stefanem Domenicalim, a to na pozadí vyjednávání o nové Concordské smlouvě. Ta mj. bude řešit i to, kolik financí bude FIA z výnosů formule 1 v dalších letech získávat.