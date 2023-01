Prezident FIA: U F1 neplánujeme návrat k systému s jedním ředitelem závodů

Vloni se na pozici ředitele závodů F1 střídaly dvě osoby. Jak budou velké ceny řízeny letos, zatím známo není. Nemělo by však dojít k návratu starého modelu.

Po kontroverzním závěru sezony 2021 v Abú Zabí se FIA rozhodla přejít na systém dvou ředitelů závodů, kteří alternovali. Po odchodu Michaela Masiho vloni funkci ředitele zastávali Niels Wittich a Eduardo Freitas. Druhý jmenovaný sezonu nakonec nedokončil, jelikož jej po incidentu s jeřábem při Velké ceně Japonska FIA stáhla.

Jak bude řízení závodů nastaveno letos zatím nebylo oznámeno, stejně tak nebylo potvrzeno jméno žádného ředitele.

Prezident FIA Muhammad bin Sulajim nicméně nyní na setkání s novináři během Rallye Dakar prohlásil, že FIA do budoucna neplánuje mít pouze jednoho ředitele závodů a nevyloučil ani další změny.

„Vše je nyní v procesu. Nemůžete mít jen jednoho ředitele závodu a spoléhat se na něj. Myslím, že bychom měli zavést i druhou pozici,“ uvedl podle Autosportu bin Sulajim, který rovněž prohlásil, že FIA školí nové sportovní komisaře i ředitele závodů.

Masi nechtěl zůstat

Bin Sulajim se v dějišti dakarské rallye rovněž vyjádřil k Michaelovi Masimu, bývalému řediteli závodů F1, jehož působení v královně motorsportu skončilo s již zmíněnou Velkou cenou Abú Zabí.

„Byla to také jeho volba. Mluvil jsem s ním o tom. Byly tam lidské chyby a cítil jsem, že i on chtěl prostě nepokračovat dál. I kvůli tomu, co se k němu dostalo ze sociálních sítí – toxických sociálních médií.“

„Je to totéž, co se děje Silvii (Bellotové, komisařce FIA, pozn. red.) a některým našim dalším členům – výhrůžky. I já jsem jich dostal – s výzvou, abych zvrátil výsledky, ale nebral jsem je vážně,“ dodal šéf Mezinárodní automobilové federace.