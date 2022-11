Prezident FIA chce zatočit s nenávistí na sociálních sítích

Muhammad bin Sulajim chce řešit nenávist na sociálních sítích. Komentáře míří na činovníky federace i jezdce.

„Nedávno bylo jedné z ženských stewardek FIA, Silvii Bellotové, vyhrožováno smrtí. Je naprosto politováníhodné, že dobrovolník jako Silvia nebo kdokoli z našich maršálů a činovníků, kteří dobrovolně věnují svůj čas tomu, abychom mohli závodit, je terčem takové nenávisti,“ napsal bin Sulajim v prohlášení, které dnes FIA vydala.

„V posledních několika letech se totiž terčem obtěžování a nenávistných příspěvků stala i řada zaměstnanců FIA. Je naprosto nepřijatelné, aby naši dobrovolníci, činovníci a zaměstnanci byli vystaveni takovým extrémním urážkám. V našem sportu to nemá místo. Má to devastující vliv na naše duševní zdraví a zdraví našich blízkých.“

„Vždy se budu svých zaměstnanců a dobrovolníků zastávat. A aby bylo jasno – bez těchto lidí by nebylo závodění. Musíme si položit otázku, kdo by chtěl usilovat o to stát se vrcholovým funkcionářem v tomto prostředí? Skutečnost je zřejmá, pokud to bude pokračovat, zničí to náš sport.“

„Pouze společným přístupem dosáhneme určitého úspěchu v boji proti této pohromě našeho sportu. Tento proces jsme již zahájili prostřednictvím následujících kroků:

Navázali jsme dialog s platformami sociálních médií, aby sehrály svou roli, začínáme spolupracovat s vládami a ostatními řídícími sportovními orgány, abychom je spojili a přijali pevné závazky ke společnému postupu.“

„Prostřednictvím univerzity FIA zadáváme výzkum digitální nenávisti a toxických komentářů specifických pro sport. Ten poskytne platformu pro sdílení znalostí, vzdělávání a prevenci.“

„Navázali jsme spolupráci se společností Arwen.ai, abychom využili její software umělé inteligence k odhalování a odstraňování urážlivého obsahu na našich vlastních kanálech.“

„V nadcházejících měsících zahájíme společnou kampaň s využitím síly a dosahu celé naší federace, která čítá 244 motoristických a sportovních organizací ve 146 zemích na 5 kontinentech.“

„Tato kampaň bude navazovat na spolupráci FIA a Formule 1 v rámci iniciativy Drive It Out.“

„Více o tom budu hovořit na Velké ceně Abú Dhabí koncem tohoto měsíce. Vášně ve sportu jsou vysoké, ale online obtěžování, zneužívání a nenávistné projevy nesmí být tolerovány.“