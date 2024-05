Přetaví Leclerc na třetí pokus pole position ve vítězství v domácí velké ceně? Monačan tomu věří

Monačan zvládl nástrahy městského okruhu v Monte Carlu a o 154 tisícin porazil druhého Piastriho. Pro Leclerca je to třetí pole position v Monaku a doufá, že ji už tentokrát po smůle, kterou na domácí trati měl v minulých letech, dokáže přetavit v první monacké vítězství.

„Bylo to dobré. Ten pocit po dojetí kvalifikačního kola je tady vždy velmi, velmi výjimečný. Mám z toho kola opravdu radost,“ řekl Leclerc.

„Je to skvělý pocit. Nyní ale vím, že kvalifikace není všechno, hodně ale pomůže do nedělního závodu. Musíme v neděli všechno poskládat dohromady, což se nám v minulých letech nepovedlo. Jsme ale silnější tým, jsme v lepší pozici. Jsem si jistý, že zítra můžeme dosáhnout velké věci, cílem je samozřejmě vítězství.“

Ačkoliv v kvalifikaci svou rychlost v Monaku Leclerc už ukázal, zatím nikdy se nedostal na stupně vítězů.

V roce 2021 si zajistil pole position, ale na konci kvalifikace boural a před startem závodu se objevil problém s převodovkou, který už tým nestihl vyřešit a Leclerc do závodu nemohl nastoupit. O rok později získal pole position znovu, Ferrari ale závod prohrálo strategickou chybou.

„Potřebuji dobrý rozjezd, jakmile se nám to podaří, věřím, že i Carlos bude mít skvělý start a do první zatáčky vjede za mnou na druhém místě. A když budeme na prvních dvou místech, můžeme to kontrolovat jako tým. To by byl skvělý scénář. Ať se ale stane cokoliv, musíme přivézt vítězství.“

Sainz z druhé řady

Aby se ale Leclercův ideální scénář naplnil, bude muset Sainz na startu předjet Oscara Piasriho, který se dostal mezi obě ferrari na druhé místo.