Přesunutá letní přestávka se poprvé týká i výrobců motorů

28. března | F1 na svém FB a Youtube od 16:00 pustí záznam GP Bahrajnu 2014.

26. března | Masakr slavných závodů. Monako nebude, Le Mans v září a jako poslední byl přeložen závod Indy 500 na 23. srpna.

26. března | McLaren potvrdil, že všichni zaměstnanci, kteří byli v Melbourne v karanténě, se vrátili domů.

23. března | Junior Red Bullu Sergio Sette Camara míří do japonské super formule. U týmu B-MAX Racing with Motopark nahradil Pietra Fittipaldiho. Sezóna by měla začít 17. května.