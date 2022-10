Přesun potvrzen. De Vries bude jezdit za AlphaTauri, Gasly míří do Alpine

V Suzuce byl potvrzen přesun, o kterém se dlouho spekulovalo. Nyck de Vries bude od příštího roku týmovým kolegou Júkiho Cunody u AlphaTauri. Pierre Gasly se přesune do Alpine vedle Estebana Ocona.

Nyck de Vries podepsal smlouvu na rok 2023. Gasly by pak měl mít víceletou smlouvu.

„Jsem nesmírně nadšený, že se v roce 2023 připojím ke Scuderii AlphaTauri,“ řekl De Vries. „Chci poděkovat jak Red Bullu, tak týmu za to, že mi dali příležitost jezdit ve F1.“

„Po F2 jsem se s motorsportem vydal trochu jinou cestou, ale F1 byla vždy mým snem a jsem vděčný, že si ho mohu splnit. Měl jsem letos spoustu šancí zažít vůz 2022 a myslím, že to mě postavilo do skvělé pozice pro nadcházející sezónu. Doufám, že mi to pomohlo připravit se na to, co přijde. Většinu svého dospívání jsem strávil v Itálii na motokárách. Vždy jsem se tam cítil jako doma, takže je pro mě skvělé, že se připojuji k italskému týmu, který už nyní působí rodinným dojmem. Těším se, až se se všemi seznámím a začneme budovat náš vztah před nadcházející sezónou.“

Gasly míří do Alpine

Pierre Gasly měl sice smlouvu s AlphaTauri, ale v rámci dohody opustí rodinu Red Bullu a bude jezdit u Alpine. Francouzský tým bude mít kompletně francouzskou sestavu – poprvé od roku 1982, kdy u Renaultu závodili vedle sebe Alain Prost a René Arnoux.

„Jsem rád, že se mohu připojit k rodině Alpine a začít tuto novou kapitolu své kariéry ve F1,“ řekl Gasly. „Jezdit pro tým, který má francouzské kořeny, je něco výjimečného.“

„Znám silné stránky Alpine, protože jsem proti nim v posledních letech závodil, a je zřejmé, že jejich pokrok a ambice jsou velmi působivé.“

Gasly a Ocon budou spolu minimálně dva roky, protože Ocon má smlouvu do roku 2024. Oba muži již mají na kontě svá první vítězství – Gasly triumfoval za tým AlphaTauri v Monze v roce 2020 a Ocon o rok později v Budapešti. Oba se ale příliš nemusí, takže to bude hodně pikantní dvojice, i když příspěvky na sociálních sítích říkají něco jiného.

„Chtěl bych poděkovat Red Bullu, protože to znamená konec naší devítileté společné cesty,“ řekl Gasly. „Díky jejich důvěře a podpoře jsem se stal jezdcem formule 1 a to, čeho jsme se Scuderií AlphaTauri v posledních letech dosáhli, bylo velmi zvláštní.“

„Když se podívám dopředu, chci ze sebe vydat maximum a využít všechny své zkušenosti k boji o stupně vítězů a nakonec přispět k budoucímu boji Alpine o titul.“