Přestupové spekulace: Konec Icemana, debut šampiona formule E a návrat Albona

Obecně se předpokládá, že Valtteriho Bottase nahradí u Mercedesu George Russell. Toto Wolff už potvrdil, že tým rozhodl, ale zatím není připraven nic oznámit. S největší pravděpodobností se Mercedes snaží sehnat sedačku pro Valtteriho Bottase. Fin by měl zamířit do Alfy Romeo, kde nahradí Kimiho Räikkönena.

Oznámení o rošádě by mělo přijít v Monze. Stále se sice jedná o spekulace, ale dnes už jsou v takové fázi, že by bylo velkým překvapením, pokud by tomu bylo jinak.

Bottas dříve závodil za Williams, ale u Alfy Romeo se bude také cítit jako doma. Frédérica Vasseura zná už z působení v juniorských sériích.

Mnohem zajímavější jsou další volné sedačky. Podle RacingNews365.com by druhé místo u Alfy Romeo měl obsadit čerstvý mistr světa formule E Nyck De Vries. Pokud by se to potvrdilo, tvořili by jezdeckou sestavu partnera Ferrari dva jezdci spojení s Mercedesem. Je to paradoxní, ale v Maranellu nemusí být smutní. Se svou současnou jezdeckou sestavou jsou spokojeni, změny se nečekají a stále budou mít ve F1 Micka Schumachera.

Antonio Giovinazzi by tak měl podle aktuálních spekulací přijít o sedačku. Novou práci by však hledat nemusel. Ferrari s ním podle RacingNews365.com počítá pro projekt hypercaru ve WEC.

Dalším z kandidátů na sedačku u Alfy Romeo má být junior Ferrari Callum Ilott, i když jeho šance jsou prý nižší.

Pokud George Russell odejde do Mercedesu, uvolní se jedna sedačka u Williamsu. Stáj z Grove má podle svých slov dlouhý seznam. Na jeho vrcholu by měl být nyní Alexander Albon. Christian Horner ve Spa potvrdil, že se mu tým snaží sehnat sedačku.