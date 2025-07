Přestup Verstappena do Mercedesu by byl pro Red Bull katastrofou, tvrdí Brown

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown promluvil o možných dopadech případného přestupu Maxe Verstappena z Red Bullu do Mercedesu.

V posledních týdnech se hojně spekuluje o tom, že by Max Verstappen mohl opustit po deseti sezonách Red Bull a zamířit do Mercedesu.

K této možnosti se nyní vyjádřil i výkonný šéf McLarenu Zak Brown, jehož tým letos míří za jasnou obhajobou mistrovského titulu v Poháru konstruktérů a navíc má dobře zaděláno i na jezdecký titul.

Podle Browna by však byl přestup Verstappen do Mercedesu nejen špatnou zprávou pro Red Bull, který již několik let jasně táhne, ale i pro ostatní týmy.

„Myslím, že Mercedes je tým na vzestupu. Red Bull nyní čelí výzvám, ale to neznamená, že je nemůže vyřešit. Každopádně představa, že Max bude v Mercedesu je hodně nepříjemná, protože je úžasný (jezdec, pozn. red.),“ uvedl Brown v podcastu The Sports Agents.

„Raději bych byl, kdyby zůstal tam, kde je,“ přiznal americký obchodník, z jehož slov je patrné, že by Verstappen v barvách Mercedesu mohl být pro McLaren ještě větší hrozbou než nyní.

„Řekl bych, že by to pro Red Bull byla katastrofa, pokud by o Maxe přišel,“ dodal Brown.