Přestup roku? Spekuluje se o přesunu Szafnauera z Astonu do Alpine

S informací přišel britský Autosport, který se odvolává na dobře informované zdroje. Oba dotčené týmy to odmítly komentovat. Mluvčí Astonu Martin uvedl: „Jde o spekulativní domněnky. Nemůžeme to proto komentovat.“ Mluvčí Alpine dodal: „Jsou to fámy, které nebudeme komentovat.“

Nejsou k dispozici žádné zprávy o pozici, kterou by Szafnauer mohl zaujmout, je možné, že jeho příchod vyvolá širší změny ve struktuře Alpine.

Již nějakou dobu se objevují náznaky, že se závodní ředitel Alpine Davide Brivio vrátí po krátkém působení u týmu zpět do MotoGP.

Pokud Brivio skutečně odejde, znamená to, že Szafnauer by mohl plnit spíše roli ředitele týmu a výkonný ředitel Alpine Marcin Budkowski by převzal větší odpovědnost za závodní a technickou stránku.

Rossi nedávno naznačil, že Alpine potřebuje pro rok 2022 otřást, protože má pocit, že se její postup směrem k předním příčkám startovního pole zastavil. Situace v Poháru konstruktérů mu dává za pravdu. Vloni skončil tým na pátém místě. Letos je sice také pátý, ale bude muset o tuto pozici ještě zabojovat s AlphaTauri.