Přestup Hamiltona k Ferrari podle Vasseura obě strany podcenily

Hamiltonovi se zatím v první sezóně u Ferrari příliš nedaří. Frédéric Vasseur připouští, že přestup z Mercedesu podcenil jak on, tak Hamilton.
Lewis Hamilton zaznamenal úspěchy ve sprintech, ale v závodech se mu zatím nedaří. Neviděli jsme ho na stupních vítězů a nejlepším výsledkem v kvalifikaci jsou čtvrtá místa.
S postupující sezónou roste i Hamiltonova frustrace. V Maďarsku po vypadnutí ve druhé části kvalifikace řekl, že je k ničemu a že by Ferrari mělo vyměnit jezdce.
„Lewis a já jsme společně pravděpodobně podcenili změnu prostředí a skutečnost, že strávil nějakých 20 let ve stejném týmu,“ řekl Fred Vasseur pro The Race.
„McLaren byl Mercedes a pak přešel k Mercedesu – anglický tým, stejní motoráři, stejná kultura a tak dále. Strávil 18 let, od roku 2006 do roku 2024, v tomto prostředí a pak přišel do Ferrari. A my jsme hloupě očekávali, že bude mít všechno pod kontrolou.“
„Není to člověk, který by každé dva roky měnil tým. Pokud se podíváte například na Carlose, za osm let stihl Toro Rosso, Renault, McLaren, nás a Williams. Změnil tým čtyřikrát. Je na to zvyklý. V případě Lewise tomu tak nebylo.“
„Z kulturního hlediska je mezi Ferrari a Mercedesem větší rozdíl než mezi Mercedesem a McLarenem. A to jsme podcenili.“
Vasseur věří, že se situace v poslední době zlepšuje. „Lewisovi trvalo čtyři, pět závodů, než to měl trochu víc pod kontrolou. A řekl bych, že od Kanady, přes Španělsko, Británii až po Rakousko už byl zpátky.“
„Ve Spa měl těžký víkend, ale z jiných důvodů, kvůli obtížné kvalifikaci. Ale pak v závodě byl velmi dobrý. V Maďarsku to bylo myslím spíše o detailech. Když se podíváte na výsledky, uvidíte, že jeden je na prvním místě a druhý na dvanáctém. Ale nebyli jsme daleko od toho, aby Charles byl 11. a Lewis 12.“
Podle Vasseura to není o tom se přizpůsobit jedné velké věci, ale spíše mnoha menším, které se ale navzájem doplňují. Všechny problémy se prý postupně řeší.
„Je pravda, že Lewis je někdy ke svým lidem trochu extrémní a říká: ‚Mám obrovský problém‘. Ale je to opravdu tak velký problém? Z hlediska výsledků ano. Je to proto, že pokud dnes máte potíže s brzdami, protože jsou trochu jiné než ty, na které jste byli zvyklí, tak mluvíte o půl desetině.“
„A půl desetině je rozdíl mezi postupem do Q3 a nepostupem. A pokud postoupíte do Q3, opravíme část problému s pneumatikami a on může být v první řadě místo na 12. místě.“