Přestup Hamiltona k Ferrari mě překvapil. Pokud však nemáte správné auto, ani Batman vám nepomůže, tvrdí Briatore

Ačkoliv letos uplyne již 15 let od chvíle, kdy Flavio Briatore opustil kolotoč F1, stále ji zůstává na blízku – mj. i jako spolupracovník Fernanda Alonsa.

Bývalý šéf týmů Benetton a Renault, které v 90. letech a na začátku milénia dovedl k mistrovským titulům, se nyní vyjádřil k nečekanému přestupu Lewise Hamiltona k Ferrari, k němuž dojde v příštím roce.

„Hamiltonův přestup k Ferrari mě velmi překvapil – musel mít své důvody," uvedl Briatore v rozhovoru LaPresse.

„Jediné, co se dá říci, je popřát mu vše nejlepší. Jestli s jeho volbou souhlasím? Nevím, v první řadě musíte mít správné auto. V týmu klidně můžete mít Batmana, ale pokud auto není konkurenceschopné, není to tak, že by jezdec mohl něco změnit. Podstatné je, aby fungoval stroj,“ je přesvědčen Ital.

Ačkoliv se Hamilton dříve nechal slyšet, že v F1 nevydrží mimořádně dlouho, faktem je, že mu v době jeho debutu v barvách Ferrari bude již 40 let. Brit tím potvrzuje trend, kdy hvězdní závodníci zůstávají v F1 aktivní i po čtyřicítce. Sedminásobný šampion se v tomto ohledu zařadí po bok Michaela Schumachera, Kimiho Räikkönena a Fernanda Alonsa.

Samotný Briatore nicméně tvrdí, že na věku nezáleží.

„Dost už s tím věkem…V F1 záleží hlavně na stopkách. Viděli jsme, co vloni dokázal Alonso. Mluvíme o pilotech, kteří mají velké zkušenosti. Jediné, na čem záleží, jsou časy na kolo, tempo v závodě, konzistence a to, jak dokážete nastavit auto. Není to o tom, jaký je váš věk, nebo jak jste vysocí,“ dodal Briatore.